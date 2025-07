Calhanoglu deve andare via, il sostituto è brasiliano: 55MLN

L’Inter sta iniziando a cambiare il suo modo di agire sul calciomercato: l’addio di Calhaoglu è imprescindibile, scelto il sostituto.

Il centrocampista turco è diventato, suo malgrado, il protagonista dell’Inter in questo periodo. Il polverone alzato da Lautaro Martinez e da Beppe Marotta nei suoi confronti è stato enorme e ora si è arrivati alla clamorosa rottura anche con la tifoseria che è molto nervosa anche per come è andata la stagione e ora non intende più accettare questo tipo di situazioni interne che continuano a scombussolare l’annata.

Il futuro di Calhanoglu pare ormai scritto, con l’addio sempre più vicino e forse fondamentale per rimettere a posto il tassello della serenità all’interno dello spogliatoio nerazzurro.

Calciomercato Inter, Calhanoglu verso la cessione

L’Inter guarda al futuro e valuta attentamente la cessione di Calhanoglu per ritrovare la serenità che ha perso lo spogliatoio negli ultimi giorni. La situazione sta diventando sempre più complicata e dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club si sono rotti ulteriormente gli equilibri e si è arrivati allo scossone definiivo che ha spezzato tutte le catene.

La questione Calhanoglu si è fatta pesantissima e ora il colpevole di tutto sembra il turco, pronto all’addio nelle prossime settimane per tornare subito in patria a completare la carriera.

Secondo le ultime notizie di mercato, Hakan Calhanoglu viaggia spedito verso la cessione: il suo addio servirà per riassestare gli animi in casa nerazzurra.

Calhanoglu al Galatasaray: chi prende l’Inter?

Calhanoglu vuole lasciare l’Inter, direzione Galatasaray, e i nerazzurri si stanno convincendo giorno dopo giorno che si tratti della giusta operazione ma il club turco dovrà accontentare la richiesta di 30 milioni di Marotta.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’Inter sogna Ederson dell’Atalanta per sostituire Hakan Calhanoglu e dare a Cristian Chivu un centrocampista di qualità e quantità e trovare il modo di costruire il gioco in maniera dinamica e molto più fantasiosa di quanto si stato fatto in America.

Ederson è il primo obiettivo dell’Inter da molto tempo ma prima servirà la cessione di Calhanoglu e forse di qualche altro calciatore per creare i giusti introiti e accontentare le richieste, alte, dell’Atalanta.

Inter, tutto su Ederson: la richiesta dell’Atalanta

L’Atalanta parte dall’idea di non voler cedere Ederson ma intanto ha fissato il prezzo per l’eventuale cessione del brasiliano: servono 60 milioni di euro per cedere l’ex Salernitana che è stato uno dei migliori centrocampisti della passata stagione, e non solo.

Ederson all’Inter sarebbe il colpo perfetto del calciomercato estivo e molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore. Siamo entrati nella fase calda del calciomercato dell’Inter.