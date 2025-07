Simone Pafundi è uno dei talenti italiani più interessanti del nostro calcio ma non ha ancora avuto modo di esprimersi: ora è pronto a lasciare l’Udinese.

Il giovanissimo talento italiano è uno dei calciatori su cui si fa maggior affidabilità per il futuro del nostro calcio ma la situazione non è andata come previsto negli ultimi anni, tra prestiti e occasioni poco felici per il suo modo di stare in campo. Questa estate potrebbe essere quella decisiva per Pafundi che è in procinto di lasciare l’Udinese per sposare un progetto italiano che punti totalmente sulle sue qualità e caratteristiche.

Il calciomercato ora si impronta anche sullo sviluppo dei giovani come Camarda, Esposito e lo stesso Pafundi che ora può diventare protagonista di trattative molto importanti.

Calciomercato, colpo Pafundi: lascia l’Udinese

“Largo ai giovani”, si era detto qualche settimana fa dopo l’ennesimo tonfo della Nazionale Italiana che non ha una base solida da cui ripartire per tornare a essere grande e pian piano si sta provando a muovere qualcosa. Le squadre italiane devono fare in modo che i giovani talenti nostrani siano al centro dei rispettivi progetti e già da questa sessione di calciomercato si può cambiare modus operandi, anche se non sarà semplice.

Tra i nomi al centro di grandi cambiamenti sembra esserci anche Simone Pafundi, talento classe 2006 dell’Udinese che sembrava poter fare un grande exploit qualche anno fa e che invece, ora, è diventato un vero e proprio mistero.

Secondo le ultime notizie di mercato, per Simone Pafundi si sono aperte le porte dell’addio all’Udinese per accettare un nuovo progetto.

Udinese, addio a Pafundi: c’è il Palermo in pole position

Il Palermo si è affidato a Pippo Inzaghi per la prossima stagione, con il chiaro obiettivo di tornare in Serie A vincendo il campionato di Serie B. L’allenatore ex Pisa è esperto di promozioni e per questo il club rosanero ha puntato tutto su di lui, ma la squadra ha bisogno dei rinforzi giusti per poter puntare all’obiettivo.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Palermo ha messo nel mirino Simone Pafundi dell’Udinese. Il colpo è possibile anche se ci sono delle difficoltà nel chiudere velocemente le trattative, per la complessità economica.

Pafundi è stato lanciato in Nazionale da Roberto Mancini in età giovanissima, ma la sua carriera finora non ha avuto la continuità sperata e al Palermo potrebbe trovare finalmente la strada giusta per esperimere al meglio il suo talento.

Pafundi al Palermo: le cifre dell’accordo

Il Palermo vuole Pafundi che ha aperto alla destinazione. Sa che in Serie B e con Pippo Inzaghi può finalmente trovare lo spazio che desidera e che merita di trovare in Italia e spingerà con l’Udinese per arrivare velocemente a un accordo.

L’Udinese chiede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro per cedere Pafundi. Cifre molto importanti per un club di Serie B ma le “spalle forti” del Palermo potrebbero far sì che l’affare vada in porto e che si inizi a costruire una base solida anche per il futuro.