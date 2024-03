Calciomercato, Pafundi torna subito in Serie A: giocherà in una big

Simone Pafundi potrebbe presto avere una seconda opportunità in Serie A dopo quella mancata più che fallita con la maglia dell’Udinese.

Stando alle ultime notizie, infatti, il giovane talento italiano del Losanna sarebbe finito nel mirino di una delle società più importante e blasonate d’Italia in vista del prossimo calciomercato estivo. Da capire in che tempi ma soprattutto a quale cifre si chiuderà quest’operazione, con Pafundi che sembrerebbe non vedere l’ora di tornare in patria per dimostrare tutto il suo valore, quello reale, che spesso all’Udinese è stato mascherato con scuse del tipo: “E’ troppo giovane“, “Non ha la fisica giusta“.

Pafundi torna subito in Serie A: una big è pronta a puntare su di lui

In quel di Losanna Simone Pafundi sta mettendo in mostra tutte le sue qualità, tecniche e tattiche. Nonostante ci sia ancora tanto da migliorare, il gioiellino italiano sta dimostrando di potersi meritare una maglia importante in Serie A, per il “dispiacere” dell’Udinese che si starà sicuramente mangiando le mani per aver lasciato andare troppo presto un giocatore come il classe 2006.

Simone Pafundi potrebbe presto diventare un vero e proprio rimpianto per i friulani, considerato il fatto che stando alle ultime notizie l’italiano sarebbe finito nel mirino di una delle società più blasonate di Serie A per il prossimo calciomercato estivo, la quale sembrerebbe essere realmente intenzionata a sedersi al tavolo delle trattative con Losanna ed Udinese per l’appunto per riportare in Italia il classe 2006.

Stando dunque a quanto riportato dall’odierna edizione de Il Mattino, il nome di Simone Pafundi sarebbe finito nel mirino del Napoli di De Laurentiis, sempre più deciso a rivoluzionare la sua rosa come se fosse una sorta di anno zero quello che inizierà il prossimo 1 di luglio col termine di questa stagione. L’italiano, comunque, non sarebbe l’unico profilo ‘esotico’ che il presidente azzurro starebbe seguendo in vista del prossimo calciomercato.

Non solo Pafundi: tutti i nomi per l’attacco del Napoli

Simone Pafundi sembrerebbe essere uno di quei nomi sui quali il Napoli punterà a partire dalla prossima stagione. Talento di estrema raffinatezza, napoletano fra l’altro, il classe 2006 potrebbe essere colui il quale darà avvio alla nuova generazione dei campioni d’Italia in carica.

Stando a Il Mattino, però, Pafundi non sarebbe l’unico nome sul quale il Napoli starebbe ragionando. Oltre al giocatore di proprietà dell’Udinese, infatti, sul taccuino di De Laurentiis e Meluso ci sarebbero anche i nomi di Luvumbo Zito, valutato dal Cagliari addirittura 25 milioni di euro, Santiago Gimenez e Jonathan David, due dei nomi più in voga per sostituire Victor Osimhen.