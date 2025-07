Juventus, Fabregas lo manda via: Perin sblocca l’affare

Novità importanti in casa Juventus per continuare a sognare in grande. Spunta il nuovo intreccio con il Como: ecco l’occasione da cogliere al volo

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per conoscere la futura destinazione di Mattia Perin. Il portiere della Juventus non vede l’ora di tornare protagonista tra i pali con un ruolo da protagonista. Fabregas lo vorrebbe subito nella rosa a propria disposizione: spunta la verità da conoscere.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, sulle tracce del portiere della Juventus Mattia Perin ci sarebbe anche il forte interessamento del Como. Cesc Fabregas continua a pensare a nuovi colpi ad effetti per diventare protagonista nella prossima stagione. L’allenatore spagnolo vorrebbe centrare la zona Europa per continuare a sognare in grande: ecco l’occasione da cogliere al volo. Spunta la nuova idea di scambio per accontentare subito tutte le parti coinvolti: ecco l’occasione da cogliere al volo.

Calciomercato Juventus, nuovo affare con il Como: Perin è la chiave

Saranno ore calde in casa bianconera per puntellare la rosa a disposizione di Tudor. L’allenatore croato non vede l’ora di trovare la quadratura del cerchio in vista della prossima stagione. Spunta la nuova destinazione: ecco lo scambio da urlo.

Negli ultimi giorni il Como ha dimostrato di essere ancora una volta scatenato sul fronte calciomercato. Perin è pronto a vivere una nuova avventura lontano da Torino per essere di nuovo il protagonista tra i pali. Sulla lista delle cessioni ci sarebbe anche Da Cunha, che è pronto a vivere nuove avventure in Serie A. Il calciatore francese è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni con il club lombardo, ma ora è arrivato il tempo dei saluti.

L’ambizione del Como è quello di arrivare fino in fondo in vista della prossima stagione lottando con le big europee. La Juventus potrebbe approfittarne per mettere a segno subito nuovi innesti di qualità tra centrocampo ed attacco. Il club bianconero dovrà così accontentare l’allenatore croato per un nuovo colpo in ottica futura.

Una voglia immensa per risalire velocemente in classifica. La Juventus vorrebbe subito partire a mille per tornare a lottare per lo Scudetto facendo la voce grossa in Champions League. Un momento decisivo per pensare a traguardi ambiti: saranno ore decisive per arrivare alla fumata bianca in vista della prossima stagione. Ormai ci siamo per l’annuncio intorno a Perin.