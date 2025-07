Juventus, nuovo affare a centrocampo: arriva il nigeriano

La dirigenza bianconera è pronta a mettere a segno un nuovo colpo suggestivo. Il nigeriano non vede l’ora di cambiare squadra: l’affare dall’Inghilterra

Un nuovo intreccio di calciomercato per arrivare subito al centrocampista nigeriano pronto a sposare il progetto della Juventus. Conosciamo subito il nuovo affare suggestivo in ottica futura: la novità a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici, scopriamo i dettagli per la futura operazione di mercato.

Novità importanti in casa Juventus in vista della prossima stagione. Spunta il nuovo intreccio a sorpresa a centrocampo: ecco la nuova occasione dall’Inghilterra per chiudere subito per il colpo del giocatore nigeriano. Saranno ore frenetiche per il dg Comolli che non vede l’ora di regalare nuovi innesti di qualità a Tudor: l’allenatore croato tornerà a lavorare nei prossimi giorni in ritiro dopo le fatiche del Mondiale per Club. Un nuovo duello a distanza per ingaggiare il centrocampista nigeriano che non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Serie A: l’affare che non t’aspetti.

Calciomercato, nuova svolta in Inghilterra: arriva il mediano

Urgono subito rinforzi di spessore internazionale in casa bianconera per ambire a grandi palcoscenici. L’obiettivo resta quello di tornare a lottare per lo Scudetto: ecco la nuova occasione a sorpresa in vista della prossima stagione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il centrocampista nigeriano del Leicester, Wilfred Ndidi, è finito nel mirino della Juventus. Occhio anche al Real Betis, Mainz ed Hoffenheim che sono sempre in agguato per chiudere l’affare. Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per anticipare la folta concorrenza in vista della prossima stagione.

Già in passato il centrocampista Ndidi è stato ad un passo dalle big italiane, ma il suo trasferimento non si è mai concretizzato. Ora è pronto a dire addio a titolo definitivo per sbarcare in Serie A: la Juventus lo potrebbe accogliere subito a Torino per iniziare insieme un nuovo percorso avvincente.

Ormai ci siamo per arrivare alla fumata bianca per un nuovo colpo a sorpresa. Il centrocampista del Leicester è stato protagonista con il club inglese dal 2017, ma ora è arrivato il tempo dei saluti per indossare subito la prestigiosa maglia bianconera. Un nuovo intreccio di calciomercato proveniente dall’Inghilterra: ecco l’occasione da cogliere al volo, ma non c’è solo la Juventus sulle sue tracce.