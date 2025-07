Svolta Nico Paz, affare improvviso: lo comprano subito per 25MLN

Nico Paz è uno dei calciatori maggiormente considerati tra i pezzi pregiati del calcio del futuro: ora si sta chiudendo subito l’affare.

Il trequartista argentino è stato uno dei migliori nella passata stagione e ha attirato gli occhi di tutti i top club che sono alla ricerca di un nuovo trequartista di qualità e nel suo momento di massima evoluzione calcistica. Con Fabregas ha fatto passi da gigante, ha trovato il modo di ritagliarsi il suo spazio e ora il suo profilo è sempre più interessante per le grandi.

Il nome di Nico Paz è stato centralissimo nelle vicende di mercato a fine stagione e ora il suo futuro sta diventando di nuovo argomento di discussione costante.

Calciomercato, cambia il futuro di Nico Paz: le ultime

Le prestazioni di Nico Paz con il Como hanno aftto impazzire tutti i tifosi e i top club che cercano un trequartista giovane e in rampa di lancio che sappiano fare la differenza ad altissimi livelli. E Nico Paz, cresciuto nel Real Madrid, può fare la differenza.

Questa estate si è parlato tanto di lui, con il Real Madrid che avrebbero dovuto riprenderlo per rivenderlo ma poi è rimasto al Como: e ora il futuro è di nuovo tutto da scrivere.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Nico Paz sta cambiando proprio in questi giorni: l’argentino è pronto a firmare un altro contratto.

Nico Paz: il Como vuole acquistarlo subito

Nico Paz vuole continuare ad affermarsi tra i grandi e ha le idee molto chiare su come continuare la sua carriera. Al Como si trova molto bene e vuole crescere step by step anche con Fabregas che gli ha dato fiducia e continuità che al Real Madrid non avrebbe trovato.

Il presidente del Como ha parlato del futuro di Nico Paz e ha annunciato la volontà di trattenerlo anche per il futuro e quindi ci sono colloqui in corso con il Real Madrid per arrivare all’acquisto a titolo definitivo del trequartista argentino.

“Stiamo facendo colloqui per tenerlo. Gli incontri avuti fin qui sono stati positivi, ci vorrà tempo“, ha annunciato il presidente del Como ai microfoni de La Stampa.

Nico Paz al Como: le cifre dell’affare

Nico Paz è nel mirino del Como anche per le prossime stagioni e ora il club vuole acquistarlo a titolo definitivo, così da eliminare anche la clausola di recompra che potrebbe portarlo di nuovo a Madrid.

L’accordo tra Real Madrid e Como può arrivare sui 25 milioni di euro: l’accordo si può chiudere nelle prossime settimane e far sì che l’intero cartellino sia sotto la disponibilità del club comasco.