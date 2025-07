Serie A, esonero in una big? Gira una strana voce su Mancini

Roberto Mancini si è detto pronto a tornare in Serie A e intende farlo già dal mese di settembre: potrebbe esserci subito un esonero.

L’ex allenatore dell’Italia e dell’Arabia Saudita intende tornare ad allenare un club e vuole farlo ripartendo dalla Serie A. Ha già annunciato più volte che la sua volontà è quella di allenare in Italia ma al momento tutte le panchine sono occupate e sono già pronte per iniziare la nuova stagione. Si è parlato tanto di lui in ottica ritorno in Serie A ma poi non si è mai concretizzato niente fino a questo momento.

Il ritorno di Roberto Mancini in Serie A resta una possibilità concreta per il futuro: iniziano a girare “strane” voci sul suo ritorno in Italia.

Serie A, può tornare subito Roberto Mancini

La Serie A si avvicina sempre di più ma per alcune squadre iniziano già i primi problemi con l’ambiente esterno, con la stampa e con tutto il contorno della squadra e per questo si inizia addirittura a parlare di nuovi cambiamenti in panchina.

Il futuro di alcuni club si sta definendo in queste settimane di mercato e possono esserci dei cambiamenti che possono confermare o stravolgere il mondo del calcio italiano in questo momento.

Secondo le ultime notizie relative alla Serie A, il futuro di Roberto Mancini può essere di nuovo in Serie A.

Inter, Chivu già verso l’esonero? Le ultime

L’Inter di Christian Chivu è già al lavoro per iniziare la nuova stagione e per ribaltare totalmente la situazione rispetto allo scorso anno. I calciatori sono già mentalizzati nel dover fare una stagione di altissimo livello per far dimenticare il recente passato ma per farlo bisogna che tutto il gruppo squadra sia compatto.

Il Mondiale per Club non è andato bene, non ha soddisfatto i tifosi e quindi c’è stato già chi ha manifestato malumori e la richiesta – via social – di un cambio allenatore e di un nuovo accordo in panchina.

L’esonero di Christian Chivu è possibile? Ad oggi, ovviamente, no, ma non è da escludere che se ci sarà uno strano inizio di campionato allora possa cambiare anche il destino del tecnico rumeno.

Chivu esonerato? Resta viva l’idea Mancini

Qualora l’Inter dovesse decidere di esonerare Christian Chivu a campionato in corso, il nome di Roberto Mancini potrebbe essere ancora uno dei primi nella lista di Beppe Marotta. Porta tanta esperienza e qualità, oltre a una gestione molto oculata dello spogliatoio.

Il ritorno di Mancini all’Inter era già stato pronosticato prima dell’arrivo di Chivu ma poi non si sono trovati gli accordi e non è un nome da escludere ma ovviamente al momento è un nome molto lontano.