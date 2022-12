Questo bambino è diventato uno dei calciatori italiani più forti: avete capito chi è? (FOTO)

By

Oggi è uno dei calciatori italiani più forti in circolazione e ha realizzato tutti i suoi sogni. Chi il bambino con il pallone nella foto?

Una foto di un bambino con un pallone in mano. Tanti sogni e l’aspirazione di diventare calciatore da grande. Un campetto di periferia come ce ne sono tanti, in terra battuta. Quelli in erba li conoscerà soltanto dopo essere arrivato a grandi livelli, ed essere diventato uno dei calciatori più famosi sia a livello di club, che di nazionale.

Un tuffo nel passato, ad anni spensierati. Ma la voglia probabilmente è rimasta la stessa di quegli anni lì e il pallone è rimasto l’amico fidato di un tempo. Sempre insieme, come quando ogni occasione era buona per andare a giocare a volte da solo, a volte con gli amici.

Chi è il bambino nella foto? La risposta

La foto la postata Leonardo Bonucci, capitano della Juventus e dell’Italia. Uno scatto condiviso sui suoi profili social, insieme a una semplice didascalia: “#TBT Leo da bambino // Leo when he was a child“. E quello sullo sfondo dovrebbe essere un campo di calcio a Viterbo, nel quartiere Pianoscarano, uno dei rioni medioevali della città laziale dove è nato e cresciuto nel 1987.

Uno dei calciatori più forti e carismatici della Serie A, che vanta nove campionati di Serie A, di cui uno con l’Inter nel 2005-2006 e otto con la Juventus (sei consecutivi dal 2011-2012 al 2016-2017 e altri due nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020).

Club, quest’ultimo, a cui ha legato la maggior parte della carriera e con cui si è aggiudicato anche quattro Coppe Italia (tre consecutive dal 2014-15 al 2016-17 e ancora nel 2020-21) e cinque Supercoppe di Lega (2012, 2013, 2015, 2018 e 2020), disputando inoltre due finali di UEFA Champions League (2015 e 2017); in precedenza, con la squadra nerazzurra aveva vinto, a livello giovanile, un Campionato Primavera (2006-07) e una Coppa Italia Primavera (2005-06).

Da Viterbo al provino con l’Inter fino alla vittoria all’Europeo

È proprio l’Inter ad ingaggiarlo nel 2005, dopo un provino. Con le giovanili nerazzurre disputa in prova due tornei, ad Abu Dhabi e a Parma e poi viene inserito nella squadra Primavera. Il grande salto per Bonucci che in carriera prima di allora aveva giocato con la Viterbese e altre squadre della sua città.

Oggi è un calciatore affermato, leader dello spogliatoio della squadra bianconera. Ma la foto pubblicata riporta indietro nel tempo. A quando da bambino sognava di diventare un calciatore, mentre giocava sui campi di Pianoscarano. Leo ci è riuscito e quel bambino sorridente oggi è uno dei titolari della nazionale italiana. Campione d’Europa in carica dopo la vittoria di Euro 2020.