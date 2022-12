Addio Juve, beffa atroce: firma subito con la Roma

By

La Roma di José Mourinho mette a segno un importantissimo colpo di mercato. L’ex Serie A sarebbe a un passo da giallorossi che, viste le vicende extra campo in cui è invischiata la Vecchia Signora, potrebbero approfittarne per convincere il calciatore.

Qatar 2022 sta entrando nel suo momento più caldo. Ancora quattro partite, dalle quali usciranno le ultime quattro squadre qualificate agli ottavi di finale, dopodiché sarà fase a eliminazione diretta.

Una fase a eliminazione diretta che, in realtà, hanno già raggiunto 14 formazioni su 16, visto che Brasile e Portogallo hanno già la certezza matematica del passaggio del turno. Gli ultimi due posti saranno infatti affare di Ghana, Uruguay, Corea del Sud, Svizzera, Camerun e Serbia che, proprio oggi, si contenderanno, nei rispettivi raggruppamenti, l’accesso agli ottavi di finale.

Ottavi di finale che, qualche ora fa, ha raggiunto, non senza qualche brivido, la Spagna di Luis Enrique la quale, arrivata seconda nel gruppo E alle spalle del Giappone e davanti a Germania e Costa Rica, affronterà il sorprendente Marocco martedì prossimo.

Una rosa, quella spagnola, in cui, vista l’abbondanza di terzini, non ha trovato posto un giocatore sul quale hanno recentemente messo gli occhi Roma e Juventus le quali, desiderose di rafforzare le proprie corsie esterne, stanno monitorando la situazione in vista del mercato invernale che scatterà il prossimo 2 gennaio.

Roma-Juventus, scontro per Odriozola del Real Madrid

Se da un lato c’è un Mondiale che, come detto, si prepara a entrare nella sua fase più calda, dall’altro c’è un calciomercato che inizia a venir fuori con notizie più o meno attendibili riguardanti, come in questo caso, alcune squadre della nostra Serie A.

Una Serie A che, com’è ormai noto da tempo, non riaprirà i battenti prima del 4 gennaio prossimo quando andrà in scena la sedicesima giornata di campionato. Un campionato che riprenderà due giorni dopo l’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato per la quale, secondo indiscrezioni dell’ultim’ora, sarebbero già a lavoro Roma e Juventus.

Giallorossi e bianconeri sarebbero infatti alla ricerca di un terzino destro che sostituisca Karsdorp nel caso dei primi e dia il cambio a Cuadrado nel caso dei secondi. Un terzino destro come Alvaro Odriozola che, tornato al Real Madrid dopo il prestito alla Fiorentina della scorsa stagione, potrebbe accettare l’offerta di una delle due squadre per tornare a giocare nel nostro campionato e avere, così, lo spazio negatogli finora in Spagna.

Odriozola, Tiago Pinto ha già incontrato il suo procuratore. Affare vicino alla chiusura

Alvaro Odriozola potrebbe presto tornare in Serie A. Chiuso al Real Madrid, dove ha fatto ritorno dopo il prestito alla Fiorentina dello scorso anno, il terzino classe ’95 potrebbe presto accettare l’offerta della Roma.

Stando infatti a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ds dei giallorossi, Tiago Pinto avrebbe incontrato a Trigoria, nella giornata di ieri, il procuratore dello spagnolo, Giuseppe Bozzo col quale avrebbe probabilmente già trovato un accordo per il trasferimento a Roma del 26 enne iberico (compirà 27 anni il prossimo 14 dicembre) sul quale aveva messo gli occhi, come detto, anche la Juventus di Massimiliano Allegri la quale, però, viste le note vicende societarie, dovrebbe lasciar perdere l’affare e guardare altrove.