Ultim’ora Milinkovic-Savic, conferma ufficiale: colpaccio sempre più vicino

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic continua ad essere in dubbio alla Lazio e sul serbo arriva un’ importante conferma.

Il Mondiale continua la sua corsa. Il tabellone dei quarti di finale è quasi completo, mancano le ultime due gare degli ottavi (Marocco-Spagna e Portogallo-Svizzera) e poi il prossimo turno della Coppa del Mondo sarà completo. Sta entrando nel vivo Qatar 2022, con le prossime sfide che si annunciano bellissime.

Olanda-Argentina, Inghilterra-Francia e Croazia-Brasile. Tre delle quattro sfide che andranno a comporre le semifinali. Difficile fare pronostici a questo punto, tutte le nazionali coinvolte sono fortissime. Ma se ci sono selezioni ancora in corsa, altre invece sono già tornate a casa, come la Serbia.

La Serbia e Milinkovic-Savic a casa

Dusan Tadic e compagni sono stati eliminati dalla Svizzera, nell’ultima sfida del loro girone. Tante le 8 reti incassate in 3 partite, sintomo di una difesa ballerina che era l’altra faccia di una medaglia, che vedeva invece l’attacco come una della armi migliori del C.t. Dragan Stojković.

È finita l’avventura Mondiale anche di Sergej Milinkovic-Savic, che però a casa aveva ad attenderlo sua figlia. Nata mentre il calciatore della Lazio era impegnato in Qatar e sui social il giocatore ha immortalato il momento del primo, emozionante, incontro tra i due.

Del calciatore serbo però si parla tantissimo anche in ottica calciomercato. Resta uno dei nomi sempre al centro di voci e indiscrezioni, anche per il contratto in scadenza nel 2024 con il club biancoceleste. Del possibile rinnovo del serbo ha parlato anche il presidente Claudio Lotito, intervistato al Premio Colalucci.

Lotito prepara il terreno per l’addio del Sergente?

“Il rinnovo di Milinkovic-Savic? I contratti si fanno quando scadono. Dal punto di vista tecnico, la Lazio ha interesse perché è un grande giocatore e un grande uomo. Mi auguro che il calciatore faccia la stessa valutazione“.

“Nella vita tutto ciò che ha inizio ha anche una fine, a iniziare dalla vita stessa. Milinkovic è un giocatore su cui puntiamo, è un valore aggiunto. Quello che manca sono i presidenti, non abbiamo problemi a trovare giocatori o allenatori. Gli italiani rimasti sono pochi, che lo fanno con dedizione. Il denaro non è tutto nella vita, contano il cervello e le idee“.

Parole che suonano come un ammonimento. Il rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic è tutt’altro che scontato e il presidente della Lazio potrebbe aver iniziato a preparare la piazza. Si era parlato di Juventus e poi di Real Madrid, restano però i tanti dubbi sul suo futuro.