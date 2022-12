“Vi dico una cosa che nessuno sa”, rivelazione pazzesca di Vieri: da non credere

Christian Vieri ha fatto un’incredibile rivelazione sul suo passato da calciatore. Ecco che cosa ha detto l’ex attaccante alla Bobo Tv.

Continua a far parlare moltissimo la Bobo Tv. Il canale twitch di Christian Vieri dove intervengono anche Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Si parla di calcio e non solo, format seguitissimo e che è sbarcato anche sulle reti Rai, visto il grandissimo successo, in occasione dei Mondiali.

La Bobo tv è anche un incredibile ‘raccoglitore’ di aneddoti e retroscena, vista la presenza di quattro ex calciatori. L’ultima ‘chicca’ l’ha raccontata proprio Christian Vieri, ai tempi del suo passaggio al Milan. Si torna indietro alla stagione 2005/06, un’operazione di mercato che crea tantissimo scalpore, perché Bobo decise di vestire il rossonero, arrivando dall’Inter.

Christian Vieri e il suo racconto sul Mondiale del 2006

“Vi dico una cosa che non sa nessuno. Quando ho scelto il Milan, andando via dall’Inter, l’ho fatto per giocare in vista del Mondiale. Per questo ho scelto i rossoneri. Dopo 6 mesi però, meritatamente non giocavo. Facevo fatica a fare tutto, ma sono stato da Dio con Carlo Ancelotti“.

“Parlo con Marcello Lippi e mi dice di andare a giocare dopo gennaio, in vista dei Mondiali. Allora scelgo di trasferirmi al Monaco, perché soffrivo per la panchina. Stavo benissimo al Milan, ma dovevo giocare. Preferivo andare in Serie B, ma giocare 90’. Stavo bene, giocavo e facevo goal, poi mi sono fatto male“.

“Parlo di nuovo con Lippi, che mi dice: ‘Guarda Bobo, tu devi venire con me ai Mondiali. Non so se giocherai o no poi’. Io gli ho risposto che non ci sarebbero stati problemi sul minutaggio. Poi mi sono fatto male e non sono andato, ma il Mondiale è il Mondiale“.

Vieri e la stagione 2005/06

Torna quindi sull’esclusione al Mondiale del 2006 Bobo Vieri. Spiega i motivi e l’infortunio. Rivela che avrebbe avuto un posto in squadra, quella squadra che poi si sarebbe laureata Campione del Mondo, contro la Francia ai rigori.

Vieri nella stagione 2005/06, giocò quindi con due maglie. Quella del Milan e quella del Monaco. Otto partite e una rete con i rossoneri, sette invece le apparizioni con la squadra del Principato e tre goal. Poi come detto l’infortunio e la scelta di tornare in Italia, all’Atalanta per l’ultima parte della sua carriera da calciatore.