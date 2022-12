Diletta Leotta scatenata: si sfila il maglione in diretta | Fan in delirio (VIDEO)

Lascia tutti a bocca aperta Diletta Leotta, in diretta tv si è sfilata il maglione davanti a tutti, mandando in delirio i fan. Il video.

Continua a gonfie vele la love story tra Diletta Leotta e Loris Karius. I due continuano a essere fotografi insieme, belli e sorridenti. E poco importa se lui non scende in campo ormai da tempo, da febbraio 2021. Per ora, infatti, la vittoria più importante sembra essere arrivata lontano dalla porta.

Un amore nato sui social, a colpi di like reciproci. E non dovrebbe stupire, visti i tempi. Insieme a Milano, il portiere è stato visto nel capoluogo meneghino, nei pressi della sede di Radio 105, dove lavora Diletta, che lo ha raggiunto poco dopo e insieme sono andati via con un taxi.

Diletta Leotta, si sfila il maglione in televisione e lascia tutti a bocca aperta

Inseparabili. Diletta però continua anche a far impazzire i suoi fan, sui suoi social, e non solo. Anche in quando è in televisione, fa sempre notizia. L’ultima è quando si è sfilata in diretta il maglione. Lasciando tutti a bocca aperta.

A tutto questo come detto si aggiunge la relazione con il portiere tedesco. Che sta vivendo davvero un bel momento della sua vita. Tanto da aver voglia di rilanciare la sua carriera. Una sorta di ‘cura Leotta’, che intanto ha fatto tornare il sorriso sul suo volto. Karius è diventato famosissimo, suo malgrado, quando con la maglia del Liverpool ha commesso un doppio errore nella finale della Champions League del 2018.

Oggi gioca nelle file del Newcastle, secondo portiere dei Magpies. La squadra allenata da Eddie Howe, vera sorpresa fin qui della Premier League. Terza, con 30 punti in classifica a solo due lunghezze di distanza dal Manchester City secondo. Il contratto di Karius, però, è in scadenza. Dal 31 gennaio sarà libero di accasarsi con chi lo cercherà e l’idea del 29enne è quella di rilanciarsi, abbassando le sue pretese economiche pur di tornare a giocare.

Diletta e Karius pronti a tornare in campo: lei ripartirà con DAZN da gennaio. Lui in cerca di squadra

Nel frattempo Diletta si prepara anche alla ripresa del campionato di Serie A. Uno dei volti di DAZN, inviata sui campi di calcio italiani. Tornerà ‘nelle case di tutti gli italiani’ dal prossimo 4 gennaio. Nel frattempo però si gode questo nuovo amore con Karius. I due sembrano essere sempre più complici, sempre insieme, sempre sorridenti.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DI DILETTA LEOTTA