Elisabetta Canalis, l’intimo lascia intravedere quasi tutto: dettaglio bollente (FOTO)

Elisabetta Canalis incanta tutti con le sue ultime foto sui social, scatti intimo per la 44enne che ha lasciato intravedere quasi tutto.

Un augurio per Natale che i suoi fan non dimenticheranno facilmente. Elisabetta Canalis ha letteralmente infiammato i social e il web con il suo post Instagram. Foto che sono diventate virali nel giro di pochissimo tempo. L’ex velina, infatti, ha ben pensato di mostrarsi in lingerie, facendo vedere le sue proposte a tema natalizio.

Proposte per i regali sì, ma non solo. La 44enne è una fan della lingerie, dei nude look a effetto vedo-non vedo e dell’intimo in vista. Alcuni scatti condivisi sui social le sono valsi in passato delle critiche. Qualcuno l’ha accusata di mostrarsi in una veste troppo sexy per una mamma, come se la femminilità fosse inconciliabile con la maternità.

Qualcosa a cui lei però non ha dato troppo peso, ma per evitare i ban di Instagram, azienda sempre molto attenta alla foto di nudo, ha spesso utilizzato il trucchetto delle emoticon, strategicamente posizionate sui capezzoli. Sono una parte del corpo femminile che il social network tende a censurare, se esibita.

Le foto di Elisabetta Canalis per Natale, un regalo per i fan

Questa volte Elisabetta si è fatta immortalare con due capi d’abbigliamento differenti, per colore e modello. Uno a tema natalizio in total red, qualcosa di immancabile in questo periodo dell’anno. L’altro invece in pizzo nero. È, però, solo l’ultima delle celebrities, che stanno facendo le loro proposte in vista delle feste. Outfit glamour e accessori, come idee regalo.

Continua a far parlare di sé Elisabetta. Sempre molto attiva sui social, sempre molto chiacchierata in Italia, nonostante dal 2015 viva Los Angeles. La showgirl, infatti, il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo americano Brian Perri, ad Alghero, in Sardegna, sua regione natale. La coppia ora ha una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015. Poi la scelta di vivere negli Stati Uniti, dove risiedono in questo momento. Hanno una magnifica villa a due piani immersa nel verde della natura.

Ma Elisabetta, nell’ultimo periodo, ha voluto fare una capatina in Italia, avvisando i fan con uno scatto pubblicato su Instagram, su cui scrive: “Buongiorno Milano“. La spola, quindi, tra il suo paese e gli USA dove vive. Ma non solo, perché la bella showgirl sui social è sempre molto attiva, i suoi video legati all’esercizio fisico e allo stare in forma sono sempre molto popolari, tra palestra e allenamento.

Ma non mancano foto e video che ritraggono la sua famiglia. Come quelli dove balla con la figlia, immagini accompagnata da una divertente didascalia. O quelle con i suoi cani, animale che sempre adorato.

La conquista delle cronache rosa di tutto il mondo

Balzata agli onori delle cronache rosa di tutto il mondo, quando nel 2009 fu pizzicata insieme a George Clooney. Due anni di relazione per l’attore e la showgirl, come fosse una favola da film. L’attore ha sempre avuto una buona opinione di lei. Infatti ne ha dato conferma con un’affermazione: “Elisabetta non la conoscete, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.

Ovviamente quest’ultima ha subito risposto: “George è una persona molto divertente, era lui che amava fare gli scherzi più di me“. Adesso lui è felicemente sposato con Amal Alamuddin e lei con il medico Brian Perry. Sono diventati anche genitori, ma nonostante tutto hanno sempre tutelato il ricordo dei loro anni d’amore.