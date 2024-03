L’allenatore ha firmato con i rossoneri, è UFFICIALE: i dettagli

Le indiscrezioni degli scorsi giorni hanno trovato conferme nel comunicato ufficiale pubblicato in giornata dal club sui propri canali social e non.

Per la felicità dei tifosi l’allenatore ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà ancora per tanto tempo alla squadra, alla cui guida si è tolto e si sta togliendo parecchie soddisfazioni. Dall’arrivo in panchina del tecnico la formazione viaggia infatti a ritmi scudetto, obiettivo ad oggi non raggiungibile ma che a partire dalla prossima stagione potrebbe non essere un traguardo impossibile.

Con questo rinnovo la società può dunque iniziare già a proiettarsi al futuro e programmare il campionato che sarà, sedendosi al tavolo con allenatore e staff per valutare in che modo andare a rinforzare la squadra.

E’ UFFICIALE: l’allenatore ha firmato il suo nuovo contratto con i rossoneri

Nel corso di queste settimane si è parlato tanto del rinnovo dell’allenatore con i rossoneri, conferma meritata e quasi scontata considerati i risultati che il tecnico stava e sta tutt’ora ottenendo in questa stagione alla guida della squadra. Con lui in panchina la formazione ha completamente cambiato volto, ed i primi ad essersene resi conto sono stati non solo i tifosi ma i giocatori stessi, i quali sono praticamente tornati a diversi in campo.

Alla base di uno sport come il calcio c’è proprio il divertimento, ed esprimerlo al meglio ha dato i suoi frutti, visto che i rossoneri hanno piano piano iniziato a scalare la classifica arrivando ad occupare posizioni che dopo i primi due mesi di campionato sembravano essere invece irraggiungibili. Grandi meriti vanno ovviamente all’allenatore, che come anticipato si è meritato una conferma che all’inizio era cosa tutt’altro che scontata considerata la nomea con la quale si era seduto in panchina.

In silenzio e con tanta voglia di fare bene, l’allenatore è alla fine riuscito a zittire le critiche dando ragione alla società, che ha deciso di premiarlo con un contratto tutto nuovo. Stando a quanto ufficializzato nelle scorse ore, infatti, l’allenatore Julien Stephan ha rinnovato con il Rennes, che ora punta ad aprire un vero e proprio ciclo col francese in panchina.

Stephan rinnova col Rennes: i dettagli

Da quando Julien Stephan è arrivato sulla panchina del Rennes i rossoneri viaggiano quasi agli stessi ritmi del PSG, ovvero a una media di 2 punti a partita. Questo ha permesso ai bretoni di tornare a concorrere per alcune delle posizioni che valgono l’Europa nella prossima stagione, obiettivo che invece sembrava essere un miraggio dopo i risultati di inizio campionato.

Con lavoro e dedizione Stephan è però riuscito a dare una svolta concreta alla stagione del Rennes, meritandosi un rinnovo del quale si è parlato ed ipotizzato tanto. I media francesi si sono divertiti ad immaginare quelli che potevano essere i dettagli di quest’accordo, svelati alla fine oggi dalla società rossonera nel comunicato nel quale è stato annunciato il rinnovo del francese. Nella nota presente sul sito ufficiale del club, infatti, si può leggere che Stephan ha rinnovato con il Rennes fino al 2026.