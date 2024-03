Spalletti svantaggiato con l’Italia, ecco cosa sta costruendo

Non è un buon momento per il calcio italiano con l’ultimo caso legato ad Acerbi, ora però vengono fuori i veri problemi per Spalletti che dovrà gestire con l’Italia.

Ultimissime sulla situazione legato a Luciano Spalletti con l’Italia che punta a difendere la prossima competizione di Euro 2024 dove ci sarà la possibilità di affrontare le altre grandi Nazionali. Una vicenda non del tutto facile da dover sopportare questa per il commissario tecnico italiano che da quando è arrivato ha dovuto fare i conti con tantissimi problemi, adesso vengono fuori delle nuove notizie in merito a quello che può accadere e cambiare non poco il futuro della Nazionale.

Perché presto ci saranno le convocazioni dei giocatori dell’Italia di Spalletti chiamati per Euro2024 e c’è grande attesa per capire chi tra questi riuscirà a strappare il biglietto per la prossima competizione in Germania che si giocherà in estate tra giugno e luglio. Situazione veramente particolare che ora vive questa Nazionale e i suoi giocatori che si troveranno ad affrontare la competizione da Campioni in carica dopo l’ultimo europeo vinto nel 2021 (posticipato di 1 anno a causa del Covid). Ora c’è grande attesa per capire tutto come possa andare a finire e ci si aspettano delle novità importanti.

Italia, Spalletti con un problema per gli Europei

Quello scorso è un Europeo totalmente da dimenticare perché sembra essere tutto capitato un po’ con l’aiuto anche della fortuna da parte dell’Italia che ha però a sua volta fatto una competizione incredibile con tutti i giocatori che si sono esaltati al massimo anche nel finale di carriera, come i casi di Immobile, Insigne, Chiellini e Bonucci. Ora è partito un nuovo progetto dell’Italia con Spalletti e una rivoluzione totale nel modo di giocare e gli uomini convocati.

Ecco che ci si aspettano quindi ancora cambiamenti rispetto quelli che si sono già visti, ma l’Italia di Spalletti arriva agli Europei essendo la 7 favorita. Infatti, tutti i conoscitori di calcio e i bookmakers mettono la Nazionale italiana campione in carica al 7 posto tra le squadre favorite. Avanti ci sono le possenti Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo, Spagna e Belgio.

Ora l’Italia di Spalletti dovrà dimostrare di provare ad essere all’altezza ma il materiale non è tra i migliori d’Europa che ha tra le mani il commissario tecnico. Allo stesso tempo però ha messo in piedi un gran bel gruppo che è pronto a fare cose sorprendenti e importanti anche al prossimo Europeo.