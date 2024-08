Mercato, firma Szczesny: resta in Italia, annuncio dell’ultimo giorno

Dove giocherà Szczesny nella prossima stagione? Il portiere polacco, dopo aver rescisso consensualmente il proprio contratto con la Juventus, è ancora senza squadra ed attende novità dal mercato, ma un annuncio a sorpresa potrebbe far cambiare tutto.

Calciomercato: Szczesny arriverà all’ultimo giorno di mercato

Wojciech Tomasz Szczesny è ancora senza squadra. Nonostante nell’ultima stagione alla Juventus il portiere polacco ha dimostrato ancora una volta tutte le sue qualità in campo, i bianconeri hanno deciso di chiedere al calciatore la rescissione consensuale dopo aver acquistato dal Monza il portiere Di Gregorio. L’ex numero uno della Roma per non far un torto alla propria squadra ha accettato di rescindere il contratto con i bianconeri ed è oggi ufficialmente finto nella lista dei calciatori svincolati.

Poco male per Wojciech Szczesny che, nonostante l’età, continua ad avere parecchio mercato in Serie A e non solo.

Il classe 1990 – dopo aver vestito maglie importanti tra le quali Arsenal, Roma e Juventus, ed aver difeso anche ad Euro 2024 la porta della Nazionale polacca – cerca un club con un progetto ambizioso. Certo, difficile che qualche club italiano metta sotto contratto Szczesny per 6.5 milioni di euro come garantito dalla Juventus, ma se il calciatore avrà voglia di continuare a giocare e non finire in Arabia Saudita le possibilità non mancheranno.

In Italia non sono pochi i club che cercano ancora un portiere. Dopo l’arrivo de De Gea la Fiorentina sembra a posto in quel reparto, mentre il Napoli con Meret e Caprile ha le spalle coperte (almeno sulla carta), a patto che Antonio Conte sia convinto delle loro qualità.

Chi cerca ancora un portiere di sicura affidabilità è il Monza di Adriano Galliani. Dopo aver provato a prendere Keylor Navas, infatti, il club brianzolo non ha ancora messo le cose in chiaro tra i pali. Dopo aver perso Di Gregorio, infatti, il club allenato da Nesta attende il recupero di Alessio Cragno e durante la pre-season ha testato le qualità dei suoi giovani tra i pali.

Mercato: annuncio su Szczesny

A proposito di questo, il tecnico del Monza Alessandro Nesta durante l’ultima conferenza è stato protagonista di un annuncio che non può non far sognare i tifosi. Grazie al lavoro dell’amministratore delegato del club, Adriano Galliani, non è da escludere l’arrivo id Szczesny anche durante l’ultimo giorno di mercato:

“Szczesny? Non ho avuto altre notizie, ma magari lo prendiamo all’ultimo giorno. Il direttore è famoso per questo”.

Parole che fanno sognare, visto che Szczesny potrebbe anche firmare a zero oltre la chiusura del mercato.