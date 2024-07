Calciomercato, offerta folle per Yamal: 250 milioni, l’annuncio

Euro 2024 ha consacrato il talento di Lamine Yamal. L’esterno del Barcellona, dopo la rete realizzata ieri contro la Francia, è diventato l’uomo copertina di questa rassegna iridata. Inevitabilmente le sue prestazioni hanno acceso anche i riflettori di mercato sulla stella spagnola.

Calciomercato: offerta da 250 milioni per Yamal

A soli 16 anni, Yamal è diventato già per tutti il “nuovo” Messi. L’esterno del Barcellona, grazie al cammino della Nazionale spagnola, è diventato nelle ultime ore uno dei calciatori più ambiti in Europa, se non il primo. Con la firma di Mbappè con il Real Madrid, infatti, Yamal è diventato uno dei calciatori più appetiti nonostante le remore del Barcellona nel volerlo cedere.

Nella scorsa primavera il club catalano aveva già ricevuto un’offerta da 200 milioni per l’attaccante della Spagna, che però era stata rispedita al mittente, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo assalto.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, Yamal sarebbe nei piani di Al Khelaifi e Luis Enrique per il PSG, in maniera tale che possa andare a occupare il vuoto lasciato da proprio da Mbappé in attacco.

Dopo la prima stagione con il Barcellona, infatti, l’esterno è già proiettato tra i migliori al Mondo. Per il Barca oggi è ‘intoccabile’ ma nonostante questo il giovane attaccante resta oggetto del desiderio dei maggiori club europei.

Offerta per Yamal, c’è già la risposta

Secondo quanto riporta da Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe ricevuto una maxi offerta da parte del Paris Saint Germain di 250 milioni di euro per il cartellino di Lamine Yamal.

Un’offerta simile a quella che qualche stagione fa aveva convinto Neymar a lasciare la Spagna per sposare il progetto del PSG. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo, ad oggi per il Barça non sarebbe possibile alcuna trattativa nonostante i guai finanziari del club.

Il giovanissimo Lamine non sembrerebbe in questo momento essere in vendita in nessun caso. Già la scorsa primavera, scrive il quotidiano catalano, il club della Liga era stato categorico.

La mossa del Barcellona sembrerebbe essere in linea anche con la volontà di Lamine Yamal, tuttavia nei prossimi anni è da capire se la volontà del giovanissimo attaccante dei catalani riuscirà a resistere alle avance dei francesi e non solo.