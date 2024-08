Calciomercato: Candreva torna subito in Serie A

Antonio Candreva è pronto a tornare in massima serie. Il centrocampista della Salernitana, attualmente fuori rosa nella squadra campana, cerca un rilancio nella massima serie. Il club granata sarebbe pronto a liberarsi del suo stipendio come fatto con Dia.

Antonio Candreva di nuovo in Serie A e al Fantacalcio

Dopo aver vestito in Serie A le maglia di Livorno, Udinese, Juventus, Parma, Cesena, Lazio, Inter e Sampdoria, Antonio Candreva è pronto a tornare protagonista in massima serie. Il calciatore cresciuto nella Ternana, infatti, è oggi un separato in casa nella Salernitana.

Il club campano, retrocesso in cadetteria dopo l’ultima difficile stagione, sta cercando di liberarsi degli ingaggi più pesanti in organico. Tra questi anche quello di Antonio Candreva che spera in una chiamata importante. A 37 anni il giocatore sarebbe pronto a liberarsi praticamente a zero e le richieste non mancano visto che Candreva anche nell’ultima stagione ha dimostrato di poter essere ancora competitivo e di fare la differenza soprattutto nella lotta salvezza.

Durante l’ultima annata, infatti, sono state 34 le presenze con 6 gol e 6 assist, che lo hanno eletto come uno dei migliori calciatori dei granata nonostante l’ultimo posto in classifica.

Il giocatore classe 1987 però non sembra intenzionato a giocare in Serie B e spera di tornare in A, ecco gli ultimi aggiornamenti. Per queto motivo, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sul calciatore ci sarebbero diversi club.

Tra questi anche l’Empoli di Roberto D’Aversa che cerca rinforzi in attacco dopo aver salutato Niang.

Il club toscano, infatti, resta a caccia di un centrocampista di esperienza che possa garantire ad una squadra ricca di giovani di centrare un altra miracolosa salvezza. L’organico dell’Empoli, infatti, potrà vantare in rosa giovanissimi come Fazzini, Sebastiano Esposito e l’attaccante Colombo. Giovani forti e che potrebbero esplodere, ma che peccano ancora di un po’ di esperienza in Serie A.

Candreva ma non solo, altri nomi importanti

Tuttavia quello di Antonio Candreva non è l’unico nome importante accostato all’Empoli.

Il club del presidente Corsi, infatti, starebbe lavorando duramente per accontentare l’allenatore e avrebbe messo nel mirino anche altri due calciatori di esperienza come Radonjic e Brekalo, due esterni ed alternative a Candreva, che restano in uscita, rispettivamente da Torino e Fiorentina.

Il club toscano debutterà in campionato contro il Monza, e la salvezza resta l’obiettivo numero uno degli azzurri.