Calciomercato, svolta Dybala: nuova soluzione, in Arabia increduli

Paulo Dybala in Arabia Saudita? Dalla Roma arriva una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola. In attesa della decisione ufficiale della Joya, infatti, dalla Capitale rimbalza una voce che getta benzina sul fuoco.

Futuro Dybala: ecco la nuova soluzione

Dove giocherà Paulo Dybala nella prossima stagione? In Serie A o in Arabia Saudita? Le ultime giornate dell’attaccante argentino sono state frenetiche e tormentate. Dopo l’offerta da parte dell’AI-Qadsiah il pianeta Roma è stato “scosso” dalla possibile partenza dell’attaccante argentino. Ma il calciatore non sembra aver ancora detto “sì” all’Arabia Saudita, per l’incredulità degli Sceicchi.

Intanto il campionato sta per cominciare e Dybala, dopo aver incantato nella scorsa stagione, potrebbe non essere tra le stelle della nostra Serie A. La squadra di De Rossi, infatti, dovrebbe scendere in campo a Cagliari orfana del suo top player.

In Sardegna, la Joya dovrebbe andare in panchina, come riportato dal La Gazzetta dello Sport. Del resto anche in conferenza stampa, De Rossi, non ha potuto negare l’evidenza dell’operazione Dybala che sembrerebbe ormai ai dettagli, stando a quanto ripotano dall’Arabia Saudita.

L’ultimo ostacolo, infatti, resta il sì dell’argentino, che potrebbe arrivare già domani.

Quanto incasserà la Roma dalla cessione di Dybala?

La Roma per cedere Paulo Dybala dovrebbe incassare “solo” 8 milioni di euro. Una cifra importante ma non elevatissima visto il valore del calciatore. Tuttavia l’addio dell’ex Juve comporterebbe per le casse dei giallorossi un risparmio di circa 16 milioni lordi a stagione.

I giallorossi avevano inizialmente chiesto all’AI-Qadsiah il pagamento del valore della clausola rescissoria di 12 mln scaduta il 31 luglio, ma alla fine le parti si sarebbero incontrate a metà strada. Per Dybala pronto uno stipendio da 60 milioni di euro in 3 anni.

Roma: la svolta dopo Dybala

Intanto però la squadra e soprattutto il nuovo progetto tecnico-tattico della Roma dovrà andare avanti. L’erede di Paulo sarà in campo Matias Soulé che questa sera partirà dall’inizio, proprio nella zona di campo occupata nella scorsa stagione da Dybala, trequartista sul versante destro alle spalle della punta Artem Dovbyk, anche lui alla prima in campionato con la Roma.

De Rossi sembrerebbe essere entusiasta di avere in organico giovani di valore come Soulè e come l’ucraino e i tifosi sperano che questa sia una Roma che segni tanto, in attesa, magari, di un altro regalo in attacco. Con la cessione di Dybala e con quella di Abraham, che Ramadani sta provando a piazzare sempre in Arabia Saudita, non è detto che alle fine Chiesa non possa trasferirsi alla Roma.