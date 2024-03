Affondo decisivo, beffata la Juventus: lo prendono dall’Atalanta

Da tempo sulle tracce del giocatore, la Juventus potrebbe vedersi sfumare la possibilità di ingaggiarlo a seguito del prepotente inserimento nelle trattative di una delle società più ricche d’Europa.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano considerati i contatti oramai avviati fra l’Atalanta e la concorrenza, la quale starebbe spingendo per provare a trovare nell’immediato un accordo per il trasferimento del centrocampista.

Da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, motivo per il quale la Juventus potrebbe comunque avere l’ultima parola in quest’importante operazione.

Affondo decisivo, Juventus beffata: finisce comunque in bianconero

La stagione deve ancora volgere al termine, eppure il calciomercato si starebbe iniziando a prendere la scena nonostante manchino tre mesi alla sua ufficiale apertura. Sotto questo punto di vista la Juventus è senza ombra di dubbio una delle società italiane più attive, considerato il fatto che la dirigenza bianconera starebbe già da ora iniziando a programmare la sua prossima sessione estiva di trasferimenti, periodo nel quale Giuntoli e soci punteranno a rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri, o di chiunque siederà in panchina, così da renderla ancora più competitiva.

A fronte di questo il taccuino del capo dell’Area sportiva bianconera sarebbe ricco di nomi importanti ed interessanti, ma quello del giocatore dell’Atalanta sembrerebbe essere quello che più fa gola a tutto l’ambiente juventino, dirigenza e staff tecnico incluso. A fronte di questo Giuntoli vorrebbe accontentare Allegri portando alla Juventus il centrocampista, peccato che sul nerazzurro si sarebbe posato l’interesse di una ricca società europea pronta a soffiare l’obiettivo di mercato alla Vecchia Signora.

Stando infatti a quanto riportato da NUFC News, per rinforzare la mediana nel prossimo calciomercato il Newcastle avrebbe messo gli occhi su Ederson dell’Atalanta, giocatore che in questa stagione si è confermato essere uno dei migliori in Serie A nel suo ruolo.

Newcastle su Ederson: Juventus pronta a defilarsi per Koopmeiners

Ederson sarebbe finito nel mirino del Newcastle. Considerata l’importante disponibilità economica a disposizione, i Magpies potrebbero presto sedersi al tavolo delle trattative con l’Atalanta per parlare del brasiliano e provare a chiudere un’operazione alla Tonali. Le richieste della Dea sono alte, si parla di oltre 30 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, ma il club di Premier League sarebbe pronto a fare follie pur di portare Ederson in Inghilterra.

Così facendo i programmi della Juventus per il prossimo calciomercato rischiano di essere stravolti, ma la realtà dei fatti narra che la Vecchia Signora potrebbe mettersi da parte abbandonando la pista che porta al brasiliano per dedicarsi interamente a Teun Koopmeiners, il reale obiettivo dell’estate per i bianconeri. A fronte di questo decisiva risulterà essere la volontà di Ederson, il quale sarebbe finito nel mirino anche dal Napoli. Staremo a vedere.