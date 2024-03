Mercato Milan, Giroud via e nuovo bomber: colpo dalla Juventus

Mercato Milan, sono ore frenetiche. I rossoneri lavorano al colpo che arriva direttamente dalla Juventus e che colmerebbe la lacuna in avanti. Si tratta di un profilo a sorpresa che però può essere estremamente utile alla causa degli uomini di Stefano Pioli. Vediamo le ultime notizie che arrivano a tal proposito.

Il Milan, in vista della prossima stagione, ha come priorità quella di prendere un bomber in grado di dare il cambio ad Olivier Giroud. Il francese, infatti, a meno di clamorose sorprese al momento non attese a fine stagione saluterà tutti. Il suo futuro sarà a stelle e strisce, dal momento che si trasferirà negli Stati Uniti e procede spedita la trattativa con i LA Galaxy. Adesso lo staff di Moncada è pronto, apparentemente, ad affondare il colpo in casa Juventus per un nuovo centravanti e la notizia rappresenta una novità del tutto inattesa. Hanno fiutato l’occasione e vogliono approfittarne.

Mercato Milan, colpo dalla Juventus

E’ sempre calciomercato, verrebbe da dire, citando una nota trasmissione televisivo. Il Milan, infatti, con in ballo ancora il discorso relativo al secondo posto ed una Europa League da conquistare, pensa anche al mercato ed ora ha messo gli occhi in casa Juventus.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, il Milan, a caccia, come detto, di un bomber, sta seguendo con attenzione le situazioni relative a Milik e Kean. Dei due, infatti, almeno uno sarà ceduto in estate ed hanno il gradimento dello staff rossonero. Serve, infatti, un profilo che conosce bene il campionato e di sicura affidabilità.

Milan, occhi su Milik e Kean: la situazione

L’obiettivo del Milan, allo stato attuale delle cose, sarebbe quello di fare di uno dei due la concreta alternativa al grande bomber che sarà acquistato in estate. Un sostituto, dunque, di Jovic, che non ha convinto Ibrahimovic nonostante alcuni gol davvero molto pesanti messi a segno. I bianconeri valutano questi due calciatori tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Per l’ex Paris Saint Germain, attenzione anche all’interesse della Fiorentina, che già in inverno si era mossa in maniera concreta per assicurarsene le prestazioni. In tutte le competizioni quest’anno Milik ha trovato 6 gol in 28 partite, mentre Kean è fermo a zero, complici però anche diversi problemi fisici.