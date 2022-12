Juventus: colpo dalla Premier, arriva in estate

La Juventus durante il calciomercato estivo potrebbe pescare dalla Premier: il giocatore è una grande occasione per i bianconeri.

Il campionato è pronto ad entrare nel suo vivo, ma sono molte le squadre che iniziano a guardare con attenzione alla prossima stagione. E tra queste c’è sicuramente la Juventus, chiamata sicuramente a fare una vera e propria rivoluzione.

E il calciomercato estivo potrebbe regalare alla Juventus un colpo dalla Premier League. Il giocatore, infatti, sembra essere ormai in rotta con il proprio club e, di conseguenza, si tratta di una occasione molto importante per tutti i club e anche per i bianconeri. Per il momento stiamo parlando naturalmente di indiscrezioni, ma dopo gennaio la discussione potrebbe entrare nel vivo.

Calciomercato Juve: colpo dall’Inghilterra, lo vuole il tecnico

In casa bianconera la prossima stagione ci sarà una vera e propria rivoluzione e questa potrebbe interessare anche la panchina. Il sogno è sicuramente quello di portare Zidane al posto di Allegri, ma l’ipotesi più probabile resta Antonio Conte e proprio il tecnico leccese potrebbe chiedere il nuovo acquisto per dare vita ad un nuovo ciclo magari vincente.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, Lloris è in rotta con il Tottenham e il calciomercato estivo rappresenta una grande occasione per provare a portare il calciatore alla Juventus. Il francese, dopo un Mondiale da protagonista, difficilmente accetterà di fare il vice di Pickford e per questo motivo pensiamo ad una cessione al termine del campionato.

Il contratto in scadenza nel 2024 consente anche di acquistarlo ad una cifra non molto alta e in casa bianconera sono in corso le riflessioni per cercare di capire se il francese rappresenta la giusta occasione per la porta. Sicuramente molto dipenderà anche da chi siederà in panchina e la presenza di Conte, come detto in precedenza, potrebbe portare davvero Lloris alla Juventus in estate. Ragionamenti in corso e presto su questo tema sono attese delle novità importanti.

Ultime Juventus: Sczeszny sempre più vicino all’addio

Il possibile interesse della Juventus per Lloris durante il prossimo calciomercato estivo potrebbe rappresentare l’occasione per cedere Szczesny. Il polacco ormai da tempo sembra essere sul piede di partenza, ma alla fine i bianconeri hanno deciso di non privarsi dell’estremo difensore anche per questioni di opportunità.

Ora, però, la situazione sembra essere cambiata e il ciclo finito. Questo potrebbe aprire ad una vera e propria rivoluzione e, di conseguenza, anche alla cessione di molti calciatori che in queste ultime stagioni hanno vestito la maglia bianconera.

E se per Perin la conferma sembra essere davvero vicina, discorso diverso per Szczesny. Il polacco è davvero vicino all’addio e alla fine la Juventus per sostituirlo potrebbe piazzare un colpo di calciomercato molto importante come Hugo Lloris, in rotta con il Tottenham e pronto a dire addio alla Premier League.