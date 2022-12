Inter: colpo Scudetto dalla Spagna, Inzaghi accontentato

L’Inter è pronta a piazzare un colpo Scudetto dalla Spagna: Inzaghi chiede un rinforzo importante e la società proverà ad accontentarlo.

I nerazzurri in questa prima parte di stagione hanno dimostrato alcune lacune per poter ambire allo Scudetto anche in futuro e la dirigenza si è messa subito al lavoro per accontentare Inzaghi.

E, secondo quanto riferito da fichajes.net, l’Inter potrebbe piazzare un importante colpo di calciomercato dalla Spagna in estate. Non possiamo escludere un tentativo a gennaio se ci sarà qualche uscita, ma Marotta è molto interessato in ottica prossima stagione e per questo motivo si lavora con molta attenzione per capire la fattibilità di questa operazione nelle prossime settimane.

Calciomercato: boom Inter, arriva il colpo

In casa nerazzurra si è consapevoli che per poter ambire a traguardi importanti bisogna piazzare degli acquisti di alta qualità. Lo sa bene che Marotta che, proprio in queste settimane, sta lavorando per consentire ad Inzaghi di disporre di nuovi innesti sia a gennaio che la prossima stagione.

E durante il calciomercato estivo l’Inter potrebbe piazzare davvero un colpo Scudetto. Stiamo parlando di un calciatore di livello internazionale e destinato a dare una grande mano ai nerazzurri in un ruolo dove in stagione sono state evidenziate diverse lacune: stiamo parlando di Gimenez dell’Atletico Madrid.

Il centrale dell’Uruguay può essere davvero il colpo da novanta in casa nerazzurra soprattutto se ci sarà una partenza da parte di de Vrij. Il difensore dei Colchoneros è stato individuato come primo obiettivo e non possiamo escludere un tentativo nei prossimi mesi da parte di Marotta per provare a capire la fattibilità di questa operazione.

L’Inter sogna Gimenez durante il calciomercato estivo. Difficile, invece, un arrivo in Italia del centrale a gennaio considerando che Simeone non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio giocatore nell’immediato considerando anche il fatto che non sarà per niente facile da sostituire. In estate la situazione è destinata a cambiare e tutto può davvero succedere.

Mercato: l’Inter pensa a Gimenez (e non solo)

Gimenez potrebbe essere il primo di una lunga serie di colpi di calciomercato da parte dell’Inter. Come detto in precedenza, i nerazzurri in diversi ruoli hanno dimostrato di avere delle lacune e da qui la necessità da parte di Marotta di intervenire per consentire ad Inzaghi di poter disporre di una rosa molto importante.

I nomi sul taccuino sono sicuramente diversi e una decisione sarà presa solamente dopo la fine della stagione e un colloquio con Inzaghi. Le idee, però, sono chiare e per questo motivo ci aspettiamo una squadra e una società molto attiva sul mercato per consentire al tecnico di avere a disposizione il prima possibile la rosa al completo e preparare una stagione che potrebbe essere fondamentale per questi colori.