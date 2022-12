Serie A: addio deciso, scelta la destinazione

Il calciomercato di Serie A deve ancora iniziare, ma un addio sembra essere ormai deciso. E anche la destinazione è definita.

Manca ormai sempre meno all’inizio della sessione invernale e in Serie A si lavora in maniera molto intensa. Sono diverse le squadre che stanno provando a imbastire diverse trattative sia in entrata che in uscita.

In particolare un club di Serie A, forse un po’ a sorpresa, ha deciso l’addio di un suo calciatore ed anche ormai la futura destinazione. Si tratta di una scelta sicuramente molto particolare e che potrebbe essere condivisa pienamente dal diretto interessato. Naturalmente alcune cose sono tutte da decidere e lo si farà con calma nelle prossime giornate.

Calciomercato: addio deciso, ecco con chi firma

Si tratta di una cessione richiesta anche dal diretto interessato per cercare di iniziare una nuova esperienza e, naturalmente, dimostrare tutte le sue qualità anche in una squadra diversa da quella attuale. La scelta è ormai fatta e non ci resta che capire le tempistiche di questo trasferimento.

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com in esclusiva, la Juventus ha ormai deciso il trasferimento di Kaio Jorge in prestito durante il calciomercato invernale. In corsa ci sono tre squadre e si lavora a trovare la soluzione migliore. L’Empoli sembra essere la grande favorita. I bianconeri, infatti, vogliono dare continuità al brasiliano in Serie A per poi averlo pronto la prossima stagione, ma su questo bisognerà capire anche la volontà del diretto interessato visto che potrebbe avere altri programmi.

In corsa ci sono anche il Valencia e alcune squadre brasiliane. Se la compagine di Gattuso, almeno per il momento, sembra essere leggermente in svantaggio. Grandi chance per i club verdeoro che potrebbero contare anche sulla volontà del diretto interessato di tornare in patria per trovare maggiore continuità e magari tentare una nuova esperienza per trovare quella continuità che possiamo dire che è mancata da quando è a Torino sia per le scelte dei tecnici che per un problema fisico.

Ultime Juventus: la volontà di Kaio Jorge

In questo trasferimento di calciomercato sarà decisiva la volontà di Kaio Jorge e quindi toccherà al brasiliano decidere la sua nuova destinazione. Come detto in precedenza, da molto tempo ormai si parla di un possibile suo ritorno in patria, ma la Juventus è sempre alla ricerca di una soluzione diversa e spera di una permanenza in Serie A per magari poi dargli più possibilità il prossimo anno.

Per questo motivo ipotizziamo un possibile duello tra l’Empoli e i club brasiliani per aggiudicarsi Kaio Jorge durante la prossima sessione di mercato con la squadra di A leggermente favorita. Ma attenzione al Valencia che potrebbe sbaragliare la concorrenza. Futuro ancora da definire per l’attaccante brasiliano, ma la cessione sembra essere ormai una certezza.