Inter-Scalvini: c’è un problema. Può saltare tutto

C’è un problema in più nella trattativa che dovrebbe portare Giorgio Scalvini all’Inter. Il futuro del centrale resta in dubbio.

Diversi club stanno già pianificando i colpi in vista della prossima sessione di calciomercato, in coda come in testa alla classifica. L’intenzione è quella di apportare, ovviamente, dei correttivi alle rose in modo da consegnare ai vari allenatori delle squadre più competitive. Tra le società più attive c’è senza ombra di dubbio l’Inter, che è sempre alle prose con il possibile rinnovo di Milan Skriniar.

Una sorta di telenovela che va avanti da mesi, con Beppe Marotta che però ha sempre ostentato ottimismo, dichiarando che la società è pronta, ma che i nuovi accordi si fanno in due. Ma per ora non c’è nulla nero su bianco e la trattativa va avanti. Contestualmente alle notizie sull’ex Sampdoria, però, ci sono quelle che vedono Giorgio Scalvini obiettivo dei nerazzurri.

Scalvini piace a tanti: i club

Centrale dell’Atalanta classe 2003. Il difensore però piace a tante big oltre. Restano vivi, infatti, anche gli interessi di Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco. L’Inter però potrebbe lavorare al possibile colpo di calciomercato già a gennaio, con arrivo a Milano per giugno. Lasciando il ragazzo altri sei mesi a Bergamo in prestito, soluzione che incontrerebbe anche i favori della Dea. E che di conseguenza metterebbe spingere il club di Steven Zhang davanti a tutti.

L’Inter però deve fare i conti con un problema in più. Uno scoglio difficile da superare, perché si tratta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea, infatti, non sembra essere intenzionato a rinunciare tanto facilmente al suo calciatore, come riportato da Gianluca Di Marzio: “Il ‘regalo di Natale’ che si aspetta Gasperini è soprattutto la permanenza dei giovani più forti della rosa, a partire da Giorgio Scalvini, classe 2003 che l’allenatore piemontese ha impiegato sia in difesa che a centrocampo, portandone alla luce le doti fisiche e tattiche“.

Scalvini-Inter: Gasp dice no e la prospettiva per gennaio

Aspettative alte quelle dell’allenatore, che spinge per trattenere il ragazzo e che si aspetta il rinnovo del giocatore. Una mossa per blindarlo. Praticamente l’altra faccia della stessa medaglia sulle tante voci di calciomercato e il futuro di Giorgio Scalvini. Un problema in più con cui fare i conti.

Nel frattempo, però, gennaio si avvicina così come la ripartenza del campionato e la prossima sessione invernale di compravendite, quella di gennaio. I nerazzurri potrebbero iniziare a lavorare al colpo nelle prossime settimane. Ma con queste premesse c’è la possibilità che i costi dell’operazione possano lievitare.