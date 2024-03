Gudmundsson ha convinto, è pronto a firmare

Si parla tanto di quello che sarà il prossimo calciomercato con Gudmundsson che è pronto a firmare con una nuova squadra e fare il salto di qualità definitivo.

L’attaccante islandese del Genoa ha dimostrato in questa stagione di essere pronto per una nuova squadra, una di un grande livello e vorrebbe fare questo step successivo per la propria carriera ancora in Italia. Perché sono tanti gli interessamenti all’estero tra Inghilterra e Germania, ma pare che proprio in Serie A ci sarà l’occasione per Gudmundsson di giocare ancora con un’altra squadra italiana. Ci sono diversi interessamenti che sono diventati sempre più concreti nelle ultime ore e adesso arrivano delle nuove notizie a riguardo.

Perché Gudmundsson ora è davvero pronto a lasciare il Genoa per un top club di Serie A dopo che sta trascinando il suo attuale club verso una salvezza tranquilla a suon di gol e assist. Il giocatore ha dimostrato anche in Nazionale di essere di un livello superiore a tanti altri e che è pronto per giocare con una nuova squadra di alto livello italiano. Perché ha provato a trascinare l’Islanda ai prossimi Europei 2024 e solo nella partita finale contro l’Ucraina si è dovuto fermare. 4 gol nelle ultime 2 partite finali per la qualificazione, tra cui un grande con in Ucraina-Islanda finita 2-1 e che ha permesso ai padroni di casa quindi di volare agli Europei.

Calciomercato: Gudmundsson pronto al trasferimento

Non giocherà i prossimi Europei estivi in Germania, ma potrebbe arrivare proprio in quei mesi un trasferimento da parte del giocatore che può realizzare il suo sogno e andare a giocare in club di grande livello. Tutto pronto per il trasferimento del giocatore quindi in vista della prossima estate, ora Gudmundsson non vede l’ora di vestire la maglia di una big italiana.

Secondo le ultime notizie però Gudmundsson non giocherà con l’Inter ma è favorita la Juventus. Perché il giornalista di fede interista di Libero, Fabrizio Biasin, ha confermato che al momento l’Inter non sta trattando il fantasista islandese. Cosa che invece sta facendo proprio la Juve con Giuntoli da diverso tempo e presto potrebbe arrivare l’affondo finale.

La Juve è avanti a tutti per l’acquisto di Gudmundsson che può passare per circa 20-25 milioni di euro dal Genoa al club bianconero. Un’occasione unica per il giocatore per dimostrare tutte le sue qualità e confermarsi ancora il prossimo anno in Italia.