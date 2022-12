Calciomercato, c’è l’annuncio: “Torno in Italia”

Annuncio a sorpresa da parte di un calciatore in vista del prossimo calciomercato invernale: c’è stata l’apertura per un ritorno in Italia.

La sessione è ormai pronta a partire ed uno dei protagonisti del passato del nostro campionato ha confermato la sua volontà di ripartire dalla Serie A soprattutto per provare a raggiungere sicuramente risultati molto importanti.

Il calciatore ha annunciato la propria volontà di ritornare in Serie A durante il calciomercato invernale. Una possibilità da non escludere, ma molto dipenderà anche dalla volontà del club di scommettere sul giocatore. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine si riuscirà ad arrivare alla fumata bianca oppure non ci saranno le condizioni per formalizzare questo arrivo.

Mercato: il calciatore vuole tornare in Italia

La Serie A da sempre è un campionato molto attrattivo e quindi il giocatore ha voglia di ritornare in Italia per cercare di chiudere al meglio la carriera e naturalmente rilanciarsi dopo un periodo non facile. Lui il suo desiderio lo ha espresso, ora non ci resta da capire se il club deciderà di puntare su di lui oppure su una strategia diversa.

Caicedo ha ammesso la sua voglia di ritornare a giocare in Italia ed in particolare alla Lazio in una delle prossime sessioni di calciomercato. E non possiamo escludere che il matrimonio si possa fare già a gennaio considerando che i biancocelesti sono alla ricerca di un vice Immobile.

L’attaccante conosce molto bene l’ambiente oltre che naturalmente il campionato italiano e potrebbe essere forse l’uomo giusto per lo stesso Sarri. L’affare potrebbe concludersi in davvero poco tempo, ma l’ultima parola spetterà al club e al tecnico dei biancocelesti. Sappiamo che sarà molto complicato per diversi motivi, ma un tentativo ci potrebbe essere e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro per capire se si potrà vedere ancora Caicedo in biancoceleste.

Lazio, Caicedo: “Voglio tornare in biancoceleste”

La volontà di ritornare alla Lazio Caicedo la ha ammessa ai microfoni di Radiosei, riportato da cittaceleste.it. “Le cose stanno andando molto bene in Arabia – ha detto l’attaccante – ultimamente ho segnato anche un gol molto simile a quello che ho fatto nel derby ad Olsen“.

“La Lazio mi manca tanto. E’ la mia casa e la squadra del mio cuore – ha aggiunto – mi manca l’ambiente e anche i miei compagni. Spero un giorno di poter tornare. Adesso riesco ad allenarmi con continuità e questo mi permette di stare bene fisicamente e mentalmente. Sicuramente la rete alla Roma è uno dei ricordi più belli. Lo stadio era pieno ed è stato bellissimo. Ricordo anche una cena di Natale: parlai di Scudetto, ci credevamo tutti. Poi la pandemia ci ha fermato, eravamo molto carichi“.