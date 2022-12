Calciomercato: Fernandez in Serie A, lo porta Mendes

Enzo Fernandez durante il calciomercato estivo lascerà il Benfica e rappresenta una grande opportunità per la Serie A. Ecco le ultime notizie.

Dopo un Mondiale da assoluto protagonista, Enzo Fernandez è destinato ad essere uno dei calciatori più cercati in estate. Diversi big lo hanno messo nel mirino e quindi la sua permanenza al Benfica è sicuramente esclusa.

E diciamo che Enzo Fernandez rappresenta una grande opportunità di calciomercato nella nostra Serie A. Mendes, procuratore dell’argentino, ha sicuramente degli ottimi rapporti con i big del campionato italiano e questo potrebbe consentire di portare il centrocampista nel nostro Paese. Naturalmente non sarà semplice per diversi motivi, ma un tentativo quasi certamente lo sarà fatto.

Mercato: colpo Fernandez, Mendes al lavoro

Sono diverse le squadre interessate al centrocampista argentino. Sicuramente la Serie A rappresenta una grande opportunità per il calciatore considerando il forte appeal che sta prendendo il nostro campionato e la presenza di molti connazionali che potrebbero convincerlo ad accettare il trasferimento.

E, secondo quanto riferito da A Bola, due club avrebbero già contattato Mendes per acquistare Enzo Fernandez pagando la clausola rescissoria pari a 127 milioni di euro durante il calciomercato estivo. Si tratta di una cifra sicuramente importante e per il momento il quotidiano portoghese ha preferito non svelare i nomi dei club e per questo motivo non possiamo escludere la presenza di un club di Serie A.

Considerando la cifra non è sicuramente semplice vedere nel nostro campionato il centrocampista argentino, ma per esempio il Milan potrebbe decidere di dare vita ad un colloquio con Mendes per il centrocampista soprattutto in caso di addio di Leao. Il procuratore è lo stesso e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Sembra essere più difficile ipotizzare una Inter o una Juventus in corsa per il calciatore considerando le cifre messe sul tavolo, ma tutto può ancora succedere fino alla prossima estate.

Ultime Fernandez: le spagnole favorite

Vi abbiamo parlato di una Serie A sicuramente interessata a Enzo Fernandez in vista del calciomercato estivo, ma Barcellona e Real Madrid partono con i favori del pronostico. Vedremo cosa succederà in futuro e quali saranno le scelte del giocatore oltre che naturalmente dello stesso Benfica.

Per il momento, stando alle ultime indiscrezioni, due club starebbero ragionando sulla possibilità di accontentare il club portoghese mettendo sul tavolo una cifra da 127 milioni di euro (clausola rescissoria). Vedremo naturalmente cosa succederà in futuro e, soprattutto, se alla fine le voci sono vere oppure si è trattata di una indiscrezione. Una cosa è certa: il Benfica quasi certamente in estate perderà il suo grande talento considerando il forte interesse delle squadre più forti al mondo.