Colpo Sanchez: ritorna in Serie A, giocherà in Europa

Alexis Sanchez a sorpresa potrebbe salutare il Marsiglia già durante il calciomercato invernale. Per lui possibile un ritorno in A.

Arrivato al Marsiglia con l’obiettivo di riscattarsi dopo un periodo non facile, Sanchez non si è assolutamente ambientato al meglio e da qui l’ipotesi di un addio immediato (o in estate) per cercare di ritrovare continuità e naturalmente prestazioni di alto livello.

Secondo quanto riferito dalla stampa cilena, riportata da footmercato.com, per Sanchez durante il calciomercato invernale potrebbe esserci l’addio al Marsiglia e non possiamo escludere un ritorno in Serie A e magari in una big. Le decisioni naturalmente devono essere ancora prese e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Calciomercato: prendono Sanchez, ritorna in Serie A

La nostalgia del cileno per la Serie A potrebbe far tornare il giocatore in Italia. Tudor, che ha combattuto tanto per avere il calciatore a disposizione, non sembra essere intenzionato a cedere il passo e far partire il giocatore. Ma tutte le possibilità sono ancora possibili e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio i movimenti che decideranno i transalpini e lo stesso ex Inter.

In caso di una cessione, Sanchez potrebbe rappresentare una grande opportunità di calciomercato della Roma di Mourinho. I giallorossi, stando alle ultime indiscrezioni, ragionano sulla possibilità di far partire Belotti proprio per prestazioni al di sotto le proprie possibilità. Naturalmente si tratta di ipotesi che sono al vaglio della società e le decisioni definitive saranno prese solamente nelle prossime settimane.

Sicuramente Sanchez è un nome seguito da vicino dai giallorossi e Tigo Pinto alla fine potrebbe davvero piazzare un colpo sicuramente importante per consentire a Mourinho di avere un sostituto all’altezza di Abraham. Senza dimenticare che lo stesso cileno ha la possibilità di giocare in più ruoli e questo potrebbe consentire a Mou di adottare un modulo diverso da quello attuale. Insomma, forse l’opportunità giusta per cambiare passo nella seconda parte di stagione.

Ultime Sanchez: Tudor pronto a fare muro

Alexis Sanchez piace, come detto, a diversi club in vista della prossima sessione di calciomercato, ma serve convincere Tudor. Il tecnico del Marsiglia, visto l’ottimo campionato dell’Olympique, potrebbe chiedere alla società un sacrificio maggiore e rimandare l’addio in estate. Un passaggio fondamentale per continuare a sognare in grande l’approdo in Europa.

Ma, come detto, resta da capire anche la volontà del calciatore. E potrebbe essere proprio Sanchez a spingere per una cessione durante il mercato di gennaio per ritornare in Serie A. La Roma resta alla finestra, ma non possiamo escludere l’inserimento di altri club che sono sempre alla ricerca di rinforzi importanti per completare il proprio reparto offensivo e poter competere per traguardi superiori a quelli attuali.