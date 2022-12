Juventus, Pogba e l’infortunio: tifosi furiosi con il francese

Dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare la prima parte di stagione, Paul Pogba è riuscito a far infuriare tutti i tifosi della Juventus.

È tornata ad allenarsi in vista della ripartenza del campionato, la Juventus. Il prossimo 4 gennaio, infatti, i ragazzi di Max Allegri saranno di scena a Cremona, allo ‘Zini’, dove affronteranno Massimiliano Alvini e i suoi. Federico Chiesa Alex Sandro e Danilo sono rientrati in gruppo.

Una buona notizia, soprattutto, per il primo che è reduce da un brutto infortunio al ginocchio e poi da uno stop di 15 giorni per un affaticamento. Punta a una maglia da titolare, ma la Vecchia Signora gestirà le forze per evitare nuove brutte sorprese e fastidiose ricadute.

Chiesa e gli altri infortunati bianconeri

Concorrenza a Kean per supportare Milik in attacco, oppure, sarà comunque un’arma a disposizione pronta a subentrare dalla panchina per uno spezzone finale, nell’attesa di riprendersi un ruolo centrale nelle rotazioni offensive. Una buona notizia per la Juventus e per Max Allegri.

Rientro graduale, così come per tutti gli altri infortunati serve ancora un po’ di pazienza: Allegri in realtà spera di ritrovare a breve De Sciglio, dal momento che il rientro di Cuadrado (che ieri mattina si è sottoposto a un altro controllo al J Medical) non sembra essere vicino, come riporta la Gazzetta dello Sport.

‘L’incanto’ però è stato spezzato quasi subito, perché la rabbia dei tifosi bianconeri è esplosa sui social. Tutta colpa di Paul Pogba e la scelta azzardata e discutibile, di farsi immortalare sorridente mentre scia. Il francese era tornato a correre da qualche giorno e sta alzando pian piano il ritmo, sperando di poter centrare il debutto stagionale tra le due sfide contro il Monza: quella di Coppa Italia del 19 gennaio e quella successiva di campionato del 29.

Ma questo scatto sulle nevi complica tutto. La seconda avventura italiana del Polpo non è iniziata benissimo. O forse è meglio dire che on è proprio iniziata. Ritornato in Italia a parametro zero, si è infortunato al menisco nella tournée americana estiva. Sì è curato male, prima la scelta di non operarsi per non perdere la Coppa del Modo. Decisione che è costata al calciatore non solo la rassegna iridata, ma anche metà stagione con la Juventus. Il suo rientro era in programma nella prima gara di gennaio, ma il centrocampista ha avuto altri problemi ritardando il ritorno in campo.

Juventus, Pogba e i tifosi che chiedono il suo ritorno in campo

Un errore pagato a carissimo prezzo sia dal ragazzo, che dalla società che ha avallato le sue scelte. Dopo la travagliata scelta di non operarsi, infatti, Pogba ha saltato anche il ritiro di metà stagione. E ora ovviamente tutti i tifosi bianconeri si chiedono quando rivedranno in campo il Polpo.

La scelta avventata d andare a sciare non è piaciuta a nessuno. Come detto in primis ai tifosi, resta da capire che cosa ne pensano Allegri e la società.