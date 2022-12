Mega offerta per Osimhen: arriva l’annuncio dalla Premier

La Premier League resta il campionato più ricco e più attraente del mondo per questo starebbe spaventando il mercato di Serie A ed il Napoli. Anche in Inghilterra però alcuni club sono alla ricerca di punte top. Dalla terra di Albione non smettono di guardare all’Italia.

Il campionato del Mondo ha messo in evidenza tanti talenti, ma in attacco i big restano gli stessi. Ovvero, dal Qatar non sono emersi attaccanti in grado di solleticare l’appetito dei sodalizi più facoltosi.

Il mercato figlio della maggiore manifestazione calcistica, ha lanciato tanti centrocampisti. Basti pensare a Ounahi del Marocco oppure a Fernandez e Mac Allister dell’Argentina. Uno tra questi in realtà si è già mosso: Gakpo al Liverpool. Lo sbarco dell’olandese alla corte di Klopp ha innestato alcuni mal di pancia nei club rivali che coinvolgono Osimhen ed il Napoli.

Mercato: Osimhen il più ambito

Cody Gakpo, tre gol in Qatar, ha acceso il mercato. Con il Liverpool indosserà la maglia numero 18, per la gioia di Jurgen Klopp e la rabbia di Erik ten Hag. L’ex allenatore dell’Ajax si aspettava un colpo di coda dal mercato dal Manchester United.

I Red Devils in classifica sono quinti a 29 punti, meno 11 dalla vetta occupata dall’irresistibile Arsenal.

Ten Hag ancora deve riprendersi dall’addio “violento” di Cristiano Ronaldo, per farlo ha espressamente chiesto un attaccante durante il calciomercato di gennaio, un profilo che risponde esattamente all’identikit di Victor Osimhen.

Lo United vuole Victor Osimhen

La richiesta sul mercato del tecnico dello United è esplicita. Vuole una punta e il primo nome sulla lista degli obiettivi per la campagna trasferimenti invernale porta a Napoli e ad Osimhen. La volontà degli inglesi è stata confermata anche dal manchestereveningnews, gli scogli però non mancano. In primo luogo, a Carrington le casse non sono piene e quindi a gennaio si lavorerebbe su transazioni quali prestiti con diritto di riscatto.

Fare mercato però per lo United sarà complicato. A pesare sarebbe lo sforzo compiuto nell’ultima sessione di trasferimenti, quando sono state investite circa 230 milioni di sterline. Detto che Ten Hag avrebbe accolto a braccia aperte il suo connazionale finito al Liverpool, in realtà il suo obiettivo è sempre stato un attaccante di livello. Victor Osimhen è il suo preferito per distacco.

Mega-offerta per Osimhen? Le ultime

Secondo le ultime notizie in arrivo da casa Manchester United, gli attaccanti di Ten Hag non hanno rispettato le aspettative, da qui la necessità, potenziale, di un nuovo innesto. Solo Rashford è prossimo a quota 10 gol, per il resto poche esultanze. Il crack Antony, pagato 85,51 milioni di sterline, 96 milioni di euro, non va in rete addirittura dal 9 ottobre. I tifosi fanno fatica a comprendere lo stato dell’arte. Resteranno vicino ai loro beniamini, ma senza un cambio di rotta il rischio di contestazione non va sottovalutato. Per tale motivo non è detto che a gennaio il club inglese non possa presentare al Napoli una mega offerta per avere Osimhen, questa volta senza Ronaldo.