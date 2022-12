Juventus: addio improvviso, lo vuole l’allenatore

Il calciomercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo e potrebbe essere un addio improvviso: un allenatore lo ha messo nel mirino.

Se da una parte la Juventus deve impegnarsi per ridurre il distacco dal primo posto, dall’altra i bianconeri dovranno anche decidere come muoversi sul mercato considerando la necessità di dare ad Allegri una rosa molto competitiva.

Ma il calciomercato invernale potrebbe portare anche un addio improvviso e inaspettato: un club lo ha messo nel mirino su suggerimento del proprio allenatore e non si esclude una partenza. Diciamo che i bianconeri potrebbero avere altre idee in testa, ma tutto può succedere e quindi nessuna ipotesi è esclusa almeno fino a quando non si hanno delle certezze.

Calciomercato Juve: addio a sorpresa, lo vuole il tecnico

La Juventus ha sicuramente diversi giovani in rosa, ma soprattutto uno ah colpito un allenatore e per questo motivo si ipotizza un tentativo per magari provare a strappare il giocatore ai bianconeri e cercare di regalarlo al proprio tecnico e naturalmente alzare la qualità della propria rosa.

Secondo quanto ammesso da Viviano alla trasmissione di calciomercato.it su TV Play, Pirlo ha chiesto ai suoi dirigenti di seguire da vicino Miretti e ci potrebbe essere un tentativo già durante il calciomercato invernale. Diciamo che un sondaggio è avvenuto in estate, ma da parte dei bianconeri la porta è stata chiusa immediatamente.

Lo stesso dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, ma tutto può succedere e quindi non ci resta che aspettare il mese di gennaio per aver un quadro più chiaro della situazione e anche capire se ci sono possibilità di una fumata bianca.

Diciamo che per il momento sembrano essere pari a zero considerando anche il fatto che Allegri non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro sulla partenza del giocatore. Ma tutto può succedere considerando anche che ultimamente il giocatore non sembra aver trovato lo spazio che si aspettava.

Ultime Juve: Pirlo ‘innamorato’ di Fagioli e Miretti

Andrea Pirlo non ha messo solamente nel mirino Miretti in vista del prossimo calciomercato. Il tecnico bianconero, come ammesso anche dallo stesso Viviano, è innamorato calcisticamente anche di Fagioli, ma su di lui per diversi motivi non c’è mai stato un reale tentativo da parte della squadra turca.

Naturalmente la strada è lunga e ancora tutto può succedere. Viviano ha confermato che il suo club guarda con molto interesse ai bianconeri e sono pronti a piazzare l’affondo in caso di aperture. Bisogna dire che per il momento non ci sono aperture, ma il mercato è lungo e quindi può davvero succedere di tutto nelle prossime settimane.