Juventus: Allegri trema, ancora un infortunio

La preparazione della Juventus verso Cremona ha ancora un nuovo intoppo: l’ennesimo infortunio fa tremare ancora Allegri.

Prosegue la marcia dei bianconeri verso la ripresa del campionato. In questo pomeriggio la squadra torinese ha effettuato una amichevole contro lo Standard Liegi, ultima uscita prima della partita di Cremona.

E proprio in casa Juventus è stato registrato un nuovo infortunio che fa tremare ancora una volta Massimiliano Allegri. La speranza è sempre quella di non dover fare i conti con un nuovo lungo stop, ma le condizioni del calciatore saranno valutate nelle prossime ore e solo in quel momento sapremo l’entità di questo problema fisico. La partita contro la Cremonese è ormai alle porte e il contrattempo potrebbe portare i bianconeri a dover cambiare ancora i programmi.

Juve: ancora un infortunio, le ultime

La situazione in casa bianconera in vista della Cremonese è davvero molto complicata. Pogba è ancora out per un problema fisico, Rabiot è rientrato da poco e non sarà al meglio della condizione. Vlahovic è ai box mentre Di Maria e Paredes raggiungeranno Torino solamente il 2 gennaio. Senza dimenticare Bonucci infortunato e Chiesa non al meglio della condizione.

Una lunga lista che potrebbe vedere la presenza anche di Szczesny. Il portiere della Juventus ha accusato un infortunio al collo abbandonando dopo solo un tempo l’amichevole contro lo Standard. Allegri ha provato a tranquillizzare tutti parlando di un problema di poco conto, ma allo stesso tempo ribadito che Perin è pronto.

Il polacco nei prossimi giorni si sottoporrà a tutti i controlli medici e solamente in caso ok scenderà in campo contro la Cremonese. Diciamo che per il momento la strada della precauzione dovrebbe prevalere considerando anche i diversi impegni che ci sono in programma. Ma ancora davvero tutto può accadere ed una decisione definitiva sarà presa solamente a ridosso della sfida. La speranza naturalmente è quella di poter contare su di lui per cercare di ridurre al minimo l’emergenza.

Ultime Juve: la probabile formazione contro la Cremonese

L’infortunio di Szczesny allunga la lista degli indisponibili in casa Juventus anche se Allegri sul portiere deciderà solo a ridosso della sfida. Sicuri assenti, invece, Cuadrado, Bonucci, De Sciglio, Vlahovic e Pogba. Per Chiesa quasi certamente la panchina.

Questo significa che le scelte sono obbligate considerando che Rabiot, Di Maria e Paredes difficilmente saranno in grado di partire dall’inizio. Davanti a Perin o Szczesny agiranno Danilo, Bremer e Alex Sandro. Possibile spazio per Soulé a destra con Kostic a sinistra mentre Fagioli affiancherà Locatelli e McKennie sulla linea mediana. Kean e Milik la coppia d’attacco. Ma attenzione alle possibili sorprese che in casa bianconera con Allegri in panchina sono sempre dietro l’angolo.