Wanda ha lasciato Icardi: ecco come si sta consolando il bomber

Mauro Icardi è pronto a consolarsi dopo la separazione con Wanda Nara. Per lui pronto una grande occasione durante il calciomercato.

Se il rapporto con Wanda Nara sembra essere ormai vicino alla conclusione, per Mauro Icardi il campo è pronto a dargli diverse soddisfazioni. E’ in arrivo sicuramente una novità molto importante e presto potrebbe esserci un annuncio.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il calciomercato invernale potrebbe portare Mauro Icardi a lasciare la Turchia e trasferirsi in un’altra squadra. Il Galatasaray sembrava essere intenzionato a tenerselo dopo un periodo non sicuramente facile. Ora, però, la situazione è cambiata ancora una volta e sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di un addio.

Calciomercato: prendono Icardi, ecco con chi firma

Se l’amore, almeno per il momento, non sembra dare grandi soddisfazioni a Maurito, il calcio è pronto a regalargli una grande soddisfazione soprattutto dal punto di vista economico (oltre che professionale). Il calciatore, infatti, è finito nel mirino di una squadra sicuramente molto importante e i contatti sono in corso per cercare di arrivare all’intesa definitiva.

L’Al Nassr, dopo il colpo Cristiano Ronaldo, vuole piazzare anche l’acquisto di Mauro Icardi in questo calciomercato invernale. Il discorso è stato già impostato e nelle prossime ore si potrebbe arrivare addirittura alla fumata bianca. Bisogna precisare che per l’ex Inter e PSG ci sarebbe l’opportunità di ritornare in patria, ma sicuramente gli arabi possono mettere in campo una offerta economica molto più importante e la possibilità di giocare un calcio europeo vista la presenza in panchina di Rudi Garcia.

La palla naturalmente passa in mano direttamente al calciatore argentino. Toccherà a lui decidere se sposare questo progetto oppure ritornare in patria o ancora resta in Turchia fino al termine della stagione. Le possibilità sono sicuramente differente e nelle prossime settimane si arriverà ad una decisione definitiva. Sicuramente la proposta dell’Al Nassr è destinato a farlo vacillare e vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.

Mercato: l’Al Nassr sogna con la coppia CR7-Icardi

Il colpo Icardi potrebbe consentire all’Al Nassr di dare vita ad una vera e propria coppia stellare in attacco in questo calciomercato. Cristiano Ronaldo ha aperto la strada e presto anche altri giocatori potrebbero decidere di sposare questo nuovo progetto e naturalmente consentire al campionato arabo di fare un ulteriore passo in avanti.

Le riflessioni, come detto in precedenza, sono in corso e nelle prossime settimane toccherà a Icardi sciogliere i dubbi e decidere quale strada prendere. Vedremo cosa accadrà e quali saranno le scelte del diretto interessato considerando il fatto che Icardi ha una proposta dall’Argentina oltre che potrebbe restate anche in Turchia.