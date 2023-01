Il 2023 stellare di Gallella: ritrova l’amore con il volto di Tv Play

Il 2023 per Cristian Gallella è iniziato nel migliore dei modi: l’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore. Chi è la nuova fiamma del modello ed ex concorrente di Tempentation Island.

L’amore ritorna nella vita di Cristian Gallella. Dopo la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato la gioia di condividere la sua vita con qualcuno.

Ed è stato direttamente Cristian Gallella con un post sui social a confermare che l’amore è ritornato nella sua vita in questo 2023: la nuova fiamma è un volto noto di Tv Play. Una storia che è nata lo scorso anno, ma ora è ufficiale questa relazione. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come andrà questo rapporto.

Nuovo amore per Cristian Gallella: ecco chi è la nuova fiamma

La vita sentimentale di Cristian Gallella è arrivato ad una nuova svolta. L’ex tronista di Uomini e Donne in passato si era sposato con Tara Gabrielletto (conosciuta proprio alla trasmissione su Canale 5). Una relazione finita ormai da diversi mesi ed ora l’amore è tornato ancora una volta nella sua vita.

Con un post sui social in questo inizio 2023 Cristian Gallella ha ufficializzato la sua storia con Sofia Oranges, volto noto di TV Play oltre che di Sportitalia. La giornalista è sicuramente molto apprezzata a tutti gli appassionati del mondo del calcio e questa notizia è stata accolta con molta soddisfazione da parte dei suoi fan.

Si tratta di una storia che va avanti ormai da diversi mesi, ma i due in un primo momento hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla relazione. Ora, però, il loro amore è diventato ancora più forte e nel giorno di Capodanno hanno deciso di ufficializzare questo nuovo rapporto.

Gli auguri a parte dei propri fan non sono mancati e nelle prossime settimane i due continueranno a raccontare la propria quotidianità sui social. E i followers sono pronti a commentare e vivere con loro attraverso le foto questo amore.

Sofia Oranges e Cristian Gallella: la nuova coppia

Cristian Gallella e Sofia Oranges è la prima coppia di questo 2023. Come detto in precedenza, il loro amore è scoccato negli scorsi mesi, ma i due hanno deciso di ufficializzare questo rapporto nelle prime ore del nuovo anno.

Le prime foto hanno portato i follower a commentare il nuovo amore e in molti sono in attesa di vivere con loro la relazione attraverso ulteriori immagini e naturalmente video sui profili di entrambi. Un 2023 che per entrambi è iniziato con il botto e la speranza è quella di continuare insieme per sempre e non solo per questo 2023.