Dopo un Mondiale da protagonista, Mac Allister si prepara ad essere uno dei più cercati sul calciomercato. E il calciatore esce allo scoperto sul possibile passaggio in bianconero.

Un Mondiale da assoluta rivelazione ed ora una sessione invernale che potrebbe vederlo da protagonista: il finale del 2022 e l’inizio del 2023 si candidano ad essere indimenticabili per il centrocampista argentino, ma lui ha sicuramente le idee chiare sul suo futuro.

Mac Allister, infatti, poco fa è uscito allo scoperto sul possibile interesse di calciomercato della Juventus già in vista di gennaio. Parole che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione anche se per molti potrebbero essere di facciata per non coprire troppo le carte anche in vista della prossima stagione.

Calciomercato: Mac Allister alla Juventus, l’annuncio del giocatore

Come detto in precedenza, il calciatore del Brighton ha sicuramente convinto molti club con le sue prestazioni. Partito in Qatar come riserva, il centrocampista ha conquistato tutti con la sua qualità e in poco tempo si è preso in mano l’Argentina insieme ad un collega come Enzo Fernandez.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un interesse di calciomercato della Juventus nei confronti di Mac Allister e nelle ultime ore è stato proprio il giocatore a svuotare il sacco e confermare la sua intenzione in vista del futuro.

Il centrocampista ha ribadito di trovarsi bene al Brighton e di non voler lasciare la Premier in questo momento. Dichiarazioni che, almeno per il momento, non sembrano lasciare alcuna porta aperta ad un trasferimento in bianconero, ma tutto può ancora succedere e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.

Sicuramente, come detto, il club di Torino non ha nessuna intenzione di mollare la pista del centrocampista argentino e proverà a sfruttare le carte dei suoi connazionali per convincerlo ad arrivare in Italia magari direttamente in estate e non a gennaio. Ma si tratta di una questione tutta in divenire e può succedere di tutto.

Ultime Mac Allister: la Juve ci pensa soprattutto con la partenza di McKennie

La Juventus continua a seguire da vicino Mac Allister e questa ipotesi di calciomercato è destinata a prendere piede soprattutto in caso di partenza di McKennie. Con la permanenza del centrocampista americano sembra essere molto difficile l’arrivo di un altro giocatore in quel ruolo anche se tutto può succedere.

Una cosa in questo momento è certa: i bianconeri seguono da vicino il centrocampista argentino e sono pronti a fare di tutto per strappare il calciatore alla concorrenza magari direttamente in estate se non avranno la possibilità di farlo nelle prossime settimane.