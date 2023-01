Isco in Serie A: ci siamo, giocherà in Europa

Isco è sempre più vicino ad arrivare in Serie A durante il calciomercato invernale: una squadra lo ha messo come primo obiettivo.

Dopo aver rescisso il contratto con il Siviglia, Isco è sempre alla ricerca della nuova squadra e diversi club hanno fatto il sondaggio per cercare di capire se è possibile portare a termine questa operazione.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, Isco è finito nel mirino di un club di Serie A e l’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Si tratterebbe sicuramente di un colpo molto importante soprattutto in chiave Europa. I tifosi sognano anche se non sarà per nulla semplice riuscire ad arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato: Isco in Serie A, ecco con chi firma

Dopo una lunga esperienza in Spagna, Isco è davvero pronto a sbarcare in Italia per dimostrare la sua qualità in un campionato diverso. Sono diversi i club che in queste ultime settimane hanno sondato il terreno per cercare di strappare il sì del calciatore, ma una sembra essere in vantaggio e potrebbe chiudere in davvero poco tempo.

La Lazio ha individuato in Isco l’obiettivo principale di questo calciomercato e la trattativa potrebbe concludersi subito dopo la partenza di Luis Alberto. Come ben sappiamo, il rapporto tra Sarri e lo spagnolo non è buono e la sua cessione sembra essere sempre più vicina se si considera i continui problemi fisici.

La sua partenza dovrebbe portare Tare a fare un’offerta importante a Isco e a regalare a Sarri un calciatore importante soprattutto per cercare di conquistare un successo importante anche in chiave Europa. Stiamo parlando di un calciatore sicuramente di qualità e livello e per questo motivo ci attendiamo un tentativo da parte dei biancocelesti in questa sessione di mercato.

Per il momento le altre squadre non hanno assolutamente presentato una proposta importante e da qui l’ipotesi di una Lazio in pole position nella corsa di calciomercato per portare Isco in Serie A.

Ultime Lazio: Isco il colpo per il ritorno in Champions League

Isco potrebbe essere il colpo di calciomercato per la Lazio per puntare al quarto posto e all’ingresso nella prossima Champions League. Stiamo parlando di un calciatore sicuramente importante e di qualità e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere delle certezze oltre capire se questa possibilità potrà diventare realtà.

Sicuramente Sarri è pronto a dire sì allo spagnolo e i tifosi biancocelesti a sognare in grande visto che stiamo parlando di un calciatore importante. Vedremo se ci saranno davvero le condizioni per piazzare un colpo importante oppure alla fine le condizioni non permetteranno di arrivare alla fumata bianca.