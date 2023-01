Juve, McKennie vola in Premier: subito il sostituto

Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus riguardano Weston McKennie, mentre i bianconeri hanno scelto il suo sostituto.

“Ci sono cose più importanti a cui pensare in questo momento“, parola di Max Allegri. Ha le idee chiare l’allenatore della Juventus: ripartire nel miglior modo possibile in campionato, ad iniziare dalla prossima sfida, quella con la Cremonese. Il ritorno in campo dei bianconeri è imminente e la ripartenza della Serie A è segnata dalla sfida in trasferta contro gli uomini di Massimiliano Alvini.

Non vuole cali di concentrazione Allegri, che si presenterà alla sfida dello ‘Zini’ forte delle sei vittorie di fila nelle ultime sei giornate di campionato. Ma anche con tante incognite, Di Maria subito infortunato non prenderà parte alla partita e poi il lungo stop per Mondiale potrebbe aver lasciato strascichi. Sarà il campo a dare i giudizi definitivi.

Calciomercato Juventus:McKennie titolare in campionato ma in partenza

Eppure è impossibile non parlare di calciomercato, soprattutto sulla Juventus e il giocatore finito al centro di notizie e indiscrezioni è Weston McKennie. L’avventura del centrocampista a Torino sembra essere arrivata agli sgoccioli, anche se contro la Cremonese lo statunitense dovrebbe partire titolare sulla destra, esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Max.

Per l’americano è stata messa in piedi una vera e propria asta, tra club di Premier League e il Borussia Dortmund in Bundesliga. Il calciatore tornerebbe volentieri in Germania, come riporta Tuttosport, ma in Inghilterra non mollano. Bournemouth e Aston Villa fanno sul serio per il calciatore. Inoltre la Juventus ha già scelto il suo sostituto, un vero e proprio colpo di mercato: Alexis Mac Allister.

La cessione dello statunitense rappresenta un vero e proprio tesoretto di mercato in questo momento per la Juventus. Soldi da poi poter reinvestire e il grande sogno in questo caso è Alexis Mac Allister del Brighton. Tanta la concorrenza per l’argentino in questo momento, frutto dell’ottimo Mondiale in Qatar giocato da protagonista.

Juve: McKennie ha una preferenza tra Germania e Inghilterra

Una partenza, quella di McKennie per finanziare un grande colpo di calciomercato, i piani dei bianconeri sono chiari. Un po’ come è stato chiaro Max Allegri in conferenza stampa, alla vigilia della Cremonese. Il tecnico non vuole distrazioni, difficile però non parlare di possibili cessioni o possibili nuovi arrivi in questo momento.

Nel frattempo però la Serie A sta per tornare finalmente in campo e c’è già chi ha operato i primi interventi, tra acquisti, prestiti e cessioni. La Juve per ora attende, McKennie avrebbe già deciso, vuole tornare in Germania, ora si aspetta un rilancio dalla Premier. E intanto i bianconeri hanno puntato subito il suo sostituto: Mac Allister.