Calciomercato: dal Lecce ad una big, l’annuncio

Diversi giocatori del Lecce si sono messi in mostra in chiave calciomercato ed uno potrebbe passare presto in una big. L’annuncio.

Il 2023 del Lecce è iniziato con il botto: la vittoria di prestigio contro la Lazio consente ai pugliesi di guardare con fiducia al resto della stagione e naturalmente di acquistare una fiducia importante.

E proprio queste prestazioni hanno portato diversi giocatori del Lecce a finire nel mirino delle big in vista delle prossime sessioni di calciomercato. E proprio su uno di questi si è concentrato il presidente dei pugliesi Saverio Sticchi Damiani durante il suo intervento alla trasmissione di calciomercato.it in onda su TV Play. Parole sicuramente importanti e che hanno indirizzano il futuro di un tecnico.

Mercato: colpo dal Lecce, firma con la big

Le prestazioni del Lecce in queste ultime settimane hanno sicuramente attirato l’attenzione di molte squadre e sono diversi i giocatori finiti nel mirino delle big. Ma una in particolare potrebbe rompere gli indugi e cercare di regalare al proprio tecnico un calciatore giovane, ma di sicuro affidamento.

Naturalmente stiamo parlando di Lorenzo Colombo e della possibilità del Milan di riportarlo già durante il calciomercato invernale alla corte di Pioli visti i diversi problemi registrati con Origi. Per il momento dalla Puglia chiudono a questa possibilità. L’obiettivo dei giallorossi è quello di tenerlo almeno per il momento e poi valutare in estate se continuare il rapporto oppure consentire a questi calciatori di fare un salto di qualità importante.

E la conferma arriva direttamente da Sticchi Damiani. Il presidente dei pugliesi ha confermato che, almeno per il momento, non hanno nessuna intenzione di lasciar partire i big visto che per la salvezza l’obiettivo è lungo. I giallorossi, quindi, continueranno in questo modo almeno fino al termine del campionato e subito dopo saranno fatte tutte le valutazioni del caso anche per individuare la giusta soluzione per i diretti interessati.

Ultime Lecce: i giocatori finiti nel mirino delle big

Naturalmente il calciomercato estivo non dovrebbe portare lontano da Lecce solamente Colombo. Anche Baschirotto, Banda, Strefezza, Di Francesco e Hjulmand sono finiti nel mirino di altre big e siamo certi che i pugliesi alla fine saranno chiamati a fare delle scelte importanti per consentire ai propri giocatori di fare il salto di qualità, ma anche di non indebolire molto la rosa a disposizione del tecnico.

Ma, come detto in precedenza, si tratta di valutazioni che saranno fatte solamente al termine del campionato visto che, al momento, tutti sono concentrati sulla stagione e non c’è nessuna intenzione da parte della società di lasciar partire i migliori.