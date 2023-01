Inter: addio deciso, firma con il Bayern Monaco

L’Inter in una delle prossime sessione di calciomercato potrebbe dire addio ad un suo big: la firma con il Bayern Monaco è ad un passo.

Se da una parte i nerazzurri sono impegnati a recuperare i punti in chiave Scudetto, dall’altra Marotta e Ausilio sono al lavoro per cercare di rinforzare la rosa e anche provare a a salvaguardare i conti.

Secondo quanto riferito da TV Munchen, il Bayern Monaco ha messo nel mirino un big dell’Inter in vista del calciomercato estivo e l’affondo sembra essere ormai certo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se la trattativa entrerà nel vivo oppure alla fine ci saranno dei passi indietro da parte del club nerazzurro.

Calciomercato Inter: addio in vista, il Bayern Monaco lo vuole

Il Bayern Monaco inizia a guardare in Serie A per rinforzarsi. I tedeschi sicuramente in questa stagione hanno dimostrato diverse lacune ed ora la società si è messa subito al lavoro per trovare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico. I nomi sul taccuino sono diverso, ma uno è in cima alla lista e presto ci potrebbe essere l’affondo decisivo.

Il Bayern Monaco ha messo come principale obiettivo Denzel Dumfries dell’Inter in vista del calciomercato estivo. L’olandese, che a questo punto dovrebbe lasciare Milano solamente al termine della stagione, è tra i calciatori destinati a sostituire Pavard e, di conseguenza, i tedeschi non hanno nessuna intenzione di mollare e presto sonderanno il terreno per cercare di capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Sicuramente, considerando i diversi problemi economici in casa Inter, Marotta difficilmente si opporrà a questa cessione soprattutto se si vuole mantenere gli altri big. Molto comunque dipenderà dai rinnovi di Skriniar, de Vrij e Dzeko. Con la partenza di due su tre allora la situazione potrebbe cambiare per l’esterno e quindi restare a Milano. In caso contrario, il suo addio sembra essere sempre più probabile considerando anche la cifra che i nerazzurri potranno guadagnare.

Ultime Dumfries: l’annuncio del suo procuratore

Un addio di Dumfries all’Inter durante il calciomercato estivo non è escluso neanche dal suo agente. Intercettata dai microfoni di Rai Sport, Rafaela Pimenta ha ribadito che il giocatore si trova bene in nerazzurro, ma cosa succederà in futuro non si sarà.

Quindi diciamo che l’esterno è pronto anche a sposare ancora una volta il progetto interista, ma preferisce tenere tutte le possibilità sul tavolo considerando che anche l’Inter non ha nessuna certezza di confermare il calciatore.

Le riflessioni sono in corso e da febbraio saranno prese delle decisioni sul suo futuro. E non possiamo escludere un incontro tra Inter ed entourage per prendere una decisione definitiva.