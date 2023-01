Calciomercato: colpo Baldanzi, firma con i nerazzurri

Tommaso Baldanzi sembra essere ormai sempre più vicino al grande salto: un club nerazzurro potrebbe chiudere già in questo calciomercato. Le ultime.

Tra i talenti che si stanno mettendo in mostra in questa Serie A c’è sicuramente Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 che si è preso la scena ad Empoli. Le sue prestazioni non sono passate inosservate a diversi club.

E, secondo le ultime indiscrezioni, una squadra nerazzurra è pronta a chiudere il colpo Baldanzi già in questa sessione di calciomercato. Una scelta strettamente legata ad anticipare la concorrenza oltre che ad una spesa inferiore di quella che potrebbe essere in estate. Naturalmente il classe 2003 concluderà la sua carriera in Toscana.

Mercato: prendono Baldanzi, ecco con chi firma

L’esplosione di Baldanzi non era prevista neanche dall’Empoli. I toscani hanno fatto di tutto per trattenere Bajrami in estate proprio per non rimanere scoperti in ruolo che Paolo Zanetti ritiene fondamentale per il suo modulo. Ma l’albanese non ha convinto e così si è deciso a lanciare in campo il 2023. Le sue prestazioni non sono passate inosservate a diversi club e ora una è pronta a rompere gli indugi.

L’Atalanta ha messo in lista Baldanzi e l’affare potrebbe concludersi già in questo calciomercato. Secondo quanto riferito da TuttoAtalanta, la Dea non ha nessuna intenzione di far alzare il prezzo e quindi lavora ad una opzione o addirittura ad un acquisto immediato per poi lasciarlo crescere in Toscana sicuro fino al termine della stagione, ma non si esclude un altro anno di prestito ad Empoli e poi il grande salto.

La squadra di Gasperini sicuramente è un passo importante per lui in questo percorso di crescita, ma sicuramente l’obiettivo è fare un ulteriore salto e quindi vedremo se alla fine deciderà di provare l’esperienza Bergamo oppure alla fine aspetterà ancora un po’ e magari in estate andrà a firmare per un’altra big. Una decisione sicuramente sarà presa in poco tempo.

Ultime Baldanzi: tutte le big di A su di lui

Naturalmente non c’è solo l’Atalanta interessata a Baldanzi in ottica delle prossime sessioni di calciomercato. Il giocatore piace in particolare alla Juventus, ma anche Milan e Inter lo seguono da vicino e potrebbero decidere di affondare il colpo in estate. Ci pensa anche il Napoli e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Sicuramente la squadra orobica è pronta ad affondare il colpo da subito nella speranza magari di poter anticipare la concorrenza e magari spendere di meno. Ma molto dipenderà dall’Empoli e anche dalla volontà del calciatore di legarsi da subito oppure aspettare l’estate e valutare tutte le altre possibilità.