Calciomercato Juventus, hanno preso un vecchio pallino di Allegri

La Juventus ha perso ormai il vecchio pallino di Allegri: i bianconeri ci avevano pensato in questa sessione di calciomercato, ma il destino è deciso.

Il sogno dei bianconeri finisce qui. Il calciatore poteva arrivare a Torino nei prossimi giorni, ma un club nelle ultime ore ha accelerato ed è arrivato ormai ad un accordo con il diretto interessato.

Allegri ha provato a prendere il suo vecchio pallino in questa sessione di calciomercato, ma ormai il sogno è sfumato visto che il calciatore ha preferito un’altra squadra alla Juventus. Una brutta notizia considerando anche che si trattava di un colpo sicuramente molto importante in ottica futura.

Mercato: sfuma il sogno per la Juventus, firma con un’altra big

L’interesse della Juventus è stato reale e anche il pensiero di portarlo alla corte di Allegri visto che stiamo parlando di un calciatore che piace molto al tecnico bianconero, ma per ora questa possibilità non è possibile considerando che un altro club ha accelerato e chiuso la trattativa.

Secondo quanto riferito da The Athletic, Joao Felix in questo calciomercato ha trovato un accordo verbale con il Chelsea. La trattativa, quindi, potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore e il futuro del portoghese sembra essere ormai destinato a proseguire la sua carriera in Inghilterra in prestito.

Resta da capire se il club britannico deciderà di riscattarlo anche in estate oppure alla fine tornerà in Spagna e, di conseguenza, si apriranno le porte di un passaggio in Italia solamente la prossima stagione. I ragionamenti naturalmente si potranno fare solamente al termine del campionato visto che in questo momento l’obiettivo è sempre quello di fare il meglio possibile con il Chelsea e magari guadagnarsi una riconferma.

Si tratta di una possibilità molto importante anche per lo stesso giocatore visto che all’Atletico Madrid non è riuscito ad esprimere tutta la sua qualità oltre che naturalmente trovare la giusta qualità.

Ultime Joao Felix: il Milan sorride, ecco perché

L’arrivo di Joao Felix in questo calciomercato al Chelsea apre alla permanenza di Rafa Leao al Milan. Il club inglese era tra le squadre interessate al connazionale del nuovo acquisto, ma alla fine la scelta è caduta su colui che da sempre è considerato l’erede di Cristiano Ronaldo.

I rossoneri sicuramente sorridono e nelle prossime settimane inizieranno la trattativa per arrivare ad un rinnovo. Si tratta di un passaggio sicuramente fondamentale per consentire a Pioli di avere a disposizione un calciatore importante anche la prossima stagione e al portoghese di poter programmare con maggiore tranquillità il futuro. E nel giro di poco tempo anche in questo caso ci attendiamo novità importanti.