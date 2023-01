Colpo di scena Pirlo: firma subito, lo vuole il presidente

A sorpresa Andrea Pirlo potrebbe lasciare la Turchia per andare su un’altra panchina subito: il presidente lo vuole il prima possibile.

L’esperienza dell’ex tecnico della Juventus in terra turca potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Dopo un inizio complicato, la squadra ha cambiato passo e diciamo che le qualità dell’attuale allenatore del Fatih Karagumurk non sono passare inosservate.

Un presidente, forse un po’ a sorpresa, ha messo Andrea Pirlo come primo obiettivo per la panchina e sarebbe disposto a farlo firmare subito. Naturalmente la palla ora passa in mano all’ex centrocampista, chiamato a decidere se sposare questo progetto oppure continuare l’esperienza in terra turca che, come detto in precedenza, gli sta permettendo di togliersi molte soddisfazioni.

Calciomercato: Pirlo in panchina, lo vuole il presidente

Andrea Pirlo è ormai pronto a tentare nuovamente il grande salto. La prima esperienza in una big è andata benino, ma alla fine la Juventus ha deciso di non confermarlo. Una scelta che per molti è stata affrettata e considerando quanto successo dopo magari il club poteva aspettare ancora un po’ di tempo prima di chiudere il rapporto con il bresciano.

Ora per lui potrebbe arrivare un’altra grande occasione. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, Pirlo è tra i nomi valutati dalla Federazione belga per il post Roberto Martinez. L’ex centrocampista piace molto ai vertici in Belgio e l’obiettivo è quello di portarlo in panchina per provare ad aprire un ciclo e magari riuscire a vincere tutto quello che in questi anni non è arrivato.

Si tratta, come detto in precedenza, di una chance che lo stesso Pirlo potrebbe cogliere al volo. Inutile dire che la panchina del Belgio potrebbe dargli maggiore visibilità di quella attuale e da qui l’ipotesi di un sì da subito. Resta naturalmente da capire se il club turco darà il via libera al tecnico di iniziare questa nuova avventura e se lui stesso deciderà di abbandonare il progetto iniziato ormai a qualche mese oppure aspetterà la fine della stagione.

Ultime Belgio: Pirlo il favorito per la panchina

Andrea Pirlo è uno dei favoriti per la panchina del Belgio. La Federazione è al lavoro per un tecnico giovane, ma allo stesso tempo esperto in campo internazionale. E l’ex Juventus rispecchia alla perfezione questo identikit se consideriamo la lunga esperienza da calciatore.

Poi naturalmente bisognerà capire la volontà del bresciano di iniziare una esperienza completamente diversa da quella attuale. Per molti suoi colleghi il lavorare non tutti i giorni con i calciatori è molto complicato. Per questo motivo bisognerà capire se le condizioni porteranno Pirlo a dire di sì oppure se assisteremo ad un nuovo passo indietro.