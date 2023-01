Svolta Milan: c’è l’annuncio, tifosi entusiasti

Tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa arriva un annuncio importante in chiave mercato in casa Milan: i tifosi esultano.

Se da una parte i rossoneri continuano a pensare con attenzione al campionato e a tutti gli obiettivi stagionali, dall’altra Maldini e Massara sono impegnati a valutare con attenzione i rinforzi giusti.

E proprio in queste ultime ore è arrivato un annuncio che ha fatto entusiasmare i tifosi del Milan e che rappresenta una vera svolta. Si tratta di una notizia da una parte inaspettata e che è destinata sicuramente a cambiare le sorti del mercato rossonero. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se il sogno diventerà realtà oppure no.

Calciomercato Milan: svolta in arrivo, l’annuncio di Maldini

E’ stata una sessione estiva importante, ma deludente per i rossoneri. Origi, de Ketelaere e i giovani acquistati non hanno reso come ci si aspettava e da qui l’ipotesi di dare vita ad una vera e propria rivoluzione nel giro di qualche mese per provare comunque a dare a Pioli una rosa importante e competitiva.

Rivoluzione che non dovrebbe riguardare Leao. Sul portoghese in queste ultime ore è arrivato un annuncio importante e che ha fatto entusiasmare i tifosi. Maldini ha confermato che c’è una trattativa in corso e per questo motivo si spera di chiudere nel giro di davvero poco tempo.

Parole che comunque fanno sperare in una fumata bianca anche se da parte del Milan non ci sarà nessuna offerta speciale o strappo alla regola. Come confermato dallo stesso Maldini, tutti quelli che hanno deciso di rinnovare lo hanno fatto e così si spera che sarà anche con Leao. La volontà sembra esserci, ma resta da capire se alla fine si arriverà all’accordo economico. Una cosa è certa: l’obiettivo resta quello dell’accordo, ma per farlo ci vuole ancora tempo e per questo motivo restano in piedi tutte le piste considerando che stiamo parlando di un calciatore davvero di qualità.

Ultime Milan: più vicino il rinnovo di Bennacer

Se per Leao ci vuole ancora un po’ di tempo, un secondo annuncio di Maldini ha fatto entusiasmare i tifosi del Milan. L’accordo per il rinnovo con Bennacer è ormai cosa fatta e l’annuncio ufficiale è atteso tra domani e venedì.

Si tratta di un passaggio fondamentale sia per i rossoneri che per lo stesso giocatore. Inutile dire che il centrocampista era cercato da diversi club, ma ora questo rinnovo sembra chiudere definitivamente l’ipotesi di un addio in estate.

Naturalmente ora i tifosi si aspettano delle buone notizie in chiave Leao e vedremo se alla fine si riuscirà ad arrivare anche lì alla tanto attesa fumata bianca.