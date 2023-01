Calciomercato Milan, l’attaccante esce allo scoperto: cifre e dettagli

Il Milan ha messo gli occhi su un attaccante, che ha voluto commentare le ultime voci di calciomercato sul suo conto, uscendo allo scoperto

Il Milan fa i conti con i problemi in attacco. In Coppa Italia Stefano Pioli ha schierato Charles De Katelaere da falso nueve con Brahim Diaz alle sue spalle. Una nuova prova opaca quella del belga che non è riuscito ad incidere nemmeno questa volta. Ma più in generale è stata tutta la squadra rossonera ad incidere.

Hanno pesato le assenze dei leader, senza Theo Hernandez, Bennacer, Leao e Giroud il Diavolo non ha centrato il passaggio del turno. Perdendo 1-0 contro il Torino di Ivan Juric, grazie alla rete di Michel Adopo al 114′. Saluta così la Coppa Italia il club meneghino, agli ottavi di finale, ma le ambizioni erano completamente differenti. Del reparto offensivo del Milan ha parlato lo stesso Stefano Pioli, che ha spiegato come la Scelta di Giroud in panchina sia figlia delle condizioni fisiche del francese.

Calciomercato: il Milan pensa sempre a un attaccante

Divock Origi finora non è riuscito a ingranare. Frenato da tantissimi problemi fisici, inoltre Zlatan Ibrahimovic è sempre fermo ai box, dopo l’intervento chirurgico della scorsa estate. Pioli poi non ha potuto contare su Ante Rebic con continuità. I tanti problemi lì davanti hanno indotto la dirigenza a fare qualche riflessione di mercato e non è un segreto che il preferito del Milan sia Kolo Muani.

Il calciatore dell’Eintracht Francoforte è reduce da un ottimo Mondiale con la Francia, nonostante il secondo posto arrivato ai rigori e la palla goal neutralizzata dal Dibù Martinez che era sui suoi piedi. Poteva essere il colpo da ko per l’Argentina si è trasformato in un super intervento dell’estremo difensore dell’albiceleste. Il ragazzo però piace a tanti, è uno dei talenti più in vista di tutta Europa. Se ne è accorto anche Didier Deschamps, la sua prima alternativa in attacco a Dembele, Griezmann, Giroud e Mbappe.

Il Milan lo segue da tempo. Paolo Maldini e Frederic Massara sono sempre molto attenti ai giovani talenti che si affacciano la rande. Ormai un marchio di fabbrica del nuovo corso del Milan. Kolo Muani rappresenta un vero e proprio colpo di mercato per i rossoneri, che dovranno però mettere mano al portafoglio per riuscire a portarlo in Italia. Un’operazione da 40 milioni di euro, almeno, di solo cartellino.

Il contratto in scadenza nel 2027, mette l’Eintracht Francoforte in una situazione di forza, rispetto alle pretendenti. E questo potrebbe far schizzare in alto il prezzo dell’attaccante, arrivando anche a 60 milioni di euro. Poi ci saranno da calcolare anche le commissioni all’agenzia che cura gli interessi del ragazzo. Non si scenderà sotto i 10 milioni.Poi ovviamente c’è il discorso legato all’ingaggio. E anche in questo caso il Milan deve fare i suoi calcoli.

Kolo Muani parla del suo futuro

Kolo Muani, però ha voluto commentare le situazioni di calciomercato intorno a lui, ai microfoni di Sky Sport Germania e inevitabilmente sono stati contemplati anche i rossoneri:”Non so rispondere alla domanda sul mio futuro, sono sincero non so cosa accadrà nei prossimi giorni. Non ho ancora fatto dei piani, posso dire che mi piace la Bundesliga, ci resterei volentieri. L’Eintracht? Se posso resterei ancora un altro po’ qui“.