Juventus: arriva la svolta, scelto il sostituto di Allegri

Il destino di Allegri sulla panchina della Juventus sembra essere ormai segnato: i bianconeri avrebbero già trovato il sostituto.

La sconfitta contro il Napoli rischia di condizionare le scelte future della Juventus. La società bianconera, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è rimasta molto condizionata da questo risultato ed ora tutto è ritornato in discussione.

Ancora una volta a farne le spese dovrebbe essere Massimiliano Allegri, destinato a lasciare la panchina della Juventus. E la svolta potrebbe portare un nuovo allenatore in panchina nel giro di davvero poco tempo. Insomma sembra essere tornati indietro di qualche mese e questa volta il quarto posto non sembra essere l’ancora di salvataggio del livornese.

Juventus: si cambia in panchina, ecco chi arriva

Otto vittorie consecutive e un quarto posto che sembra essere sicuramente alla portata non bastano per consentire ad Allegri di essere sicuro della permanenza in bianconero anche la prossima stagione. I vertici del club sarebbero rimasti molto delusi dalla prestazione della squadra con il Napoli e, come sempre accade in questi casi, a farne le spese è l’allenatore. Ma il cambio ci sarà solamente al termine della stagione.

Il destino di Allegri, quindi, sembra essere segnato e sono già in corso valutazioni importanti per capire chi scegliere al suo posto. I nomi in pole position sono quelli di Conte e Zidane e c’è un grande favorito: il francese. Inutile dire che Elkann è pronto a scegliere l’ex Real Madrid per provare ad aprire un ciclo vincente come fatto proprio con il club spagnolo.

L’unico ostacolo in questo momento sarebbe rappresentato dal Chelsea, altra squadra interessata al transalpino. Quindi i bianconeri devono assolutamente prendere una decisione in tempi brevi per non essere beffati al fotofinish. Resta comunque il corsa il tecnico leccese anche se Conte non ha assolutamente sciolto i dubbi su una sua permanenza al Tottenham e quindi non si potrà arrivare ad una fumata bianca in tempi brevi.

Ultime Allegri: per lui futuro in Francia?

La Juventus sembra essere pronta a dividere le strade con Allegri e affidare la panchina ad uno tra Conte e Zidane. Per quanto riguarda, invece, il tecnico livornese potrebbero aprirsi le porte della Francia.

Se il Real Madrid, infatti, non sembra essere più intenzionato a puntare sul livornese, il PSG potrebbe sfruttare l’occasione per fare un matrimonio che è già stato cercato da tempo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine le indiscrezioni rilanciate da La Gazzetta dello Sport si trasformeranno in realtà oppure si deciderà di continuare anche con Allegri in panchina la prossima stagione.