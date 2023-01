Inter: svolta Depay, arriva l’annuncio

Memphis Depay in queste ultime ore è stato accostato molte volte all’Inter in chiave calciomercato. Ed ora è arrivato un annuncio importante.

L’Inter è alla ricerca di un attaccante e in queste ultime ore si è parlato molto di uno sbarco a Milano di Memphis Depay, giocatore olandese ormai in uscita dal Barcellona. Un colpo, in caso di fumata bianca, sicuramente molto importante per i nerazzurri.

E proprio in questi ultimi minuti è arrivato un annuncio importante sul possibile passaggio all’Inter di Memphys Depay in questa sessione di calciomercato. Parole sicuramente determinanti per chiarire meglio la situazione e capire se realmente esiste questa possibilità oppure non ci sono chance di vedere l’olandese alla corte di Inzaghi.

Calciomercato Inter: colpo di scena Depay, arriva l’annuncio

Depay in queste ultime ore è stato accostato diverse volte ai nerazzurri. Prima si era ipotizzato uno scambio tra Correa e l’olandese poi bloccato da Xavi e ora dalla Spagna hanno rilanciato l’ipotesi di una possibile trattativa che vedrebbe l’ex Lione passare a Milano mentre Brozovic fare il percorso inverso. Secondo quanto riferito da Marca, i contatti sono in corso e presto anche su questa vicenda ci potrebbero essere importanti novità considerando che siamo entrati nella fase conclusiva della sessione invernale.

E in questi minuti sono arrivati ulteriori aggiornamenti (questa volta ufficiali ndr) su un possibile approdo a Milano del giocatore olandese. Contattato dai microfoni di Sky Sport, l’agente di Depay ha smentito qualsiasi trattativa in corso con l’Inter e quindi almeno per lui non sembra assolutamente prendere piede l’ipotesi di uno scambio con Brozovic in questo calciomercato.

Naturalmente l’olandese resta fuori dai piani dei catalani e per questo motivo non possiamo escludere il fatto che i blaugrana stiano trattando direttamente con i nerazzurri senza coinvolgere per il momento l’entourage del calciatore. Si tratta sicuramente di un passaggio fondamentale per capire eventualmente la possibilità di arrivare ad una intesa, ma per il momento l’obiettivo sembra essere quello di capire la disponibilità de club nerazzurro ad intavolare la trattativa.

Ultime Depay: la Premier resta favorita

L’Inter è una delle ipotesi di calciomercato per Depay su spina del Barcellona, ma la Premier resta la grande favorita nella corsa per arrivare al calciatore olandese. L’ex Lione spinge per ritornare in Inghilterra e vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità in questo senso.

Ci aspettiamo sicuramente dei giorni molto intensi per lo stesso Depay visto che il Barcellona non sembra essere intenzionato a confermarlo e per ora la strada intrapresa è quella di un addio immediato per magari trovare un altro rinforzo anche in un altro reparto come con Brozovic.