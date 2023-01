Svolta Ancelotti: ritorna in Italia, firma con una big

L’avventura di Carlo Ancelotti al Real Madrid sembra essere ormai finita: per lui possibile un ritorno in Italia in una big.

Nonostante un contratto in scadenza nel 2024, i prossimi quasi certamente saranno gli ultimi mesi di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Secondo quanto riferito da fichajes.net, la sconfitta in Supercoppa ha incrinato ancora di più il rapporto con la società e ormai la separazione sembra essere questione di settimane.

Per Ancelotti, comunque, il futuro è molto chiaro e gli dovrebbe riservare il ritorno in Italia e la firma con una big. Una esperienza che per lui è destinata ad essere importante considerando anche come è finita l’avventura di Napoli.

Serie A: ritorna Ancelotti, ecco con chi firma

Carlo Ancelotti e la Serie A: un matrimonio che si potrebbe fare in estate. Dopo aver lasciato il nostro campionato con il flop Napoli, il tecnico emiliano ha deciso di proseguire le esperienze all’estero per dimostrare di essere ancora uno dei big a livello mondiale. Ora, però, la sua esperienza al Real Madrid sembra essere davvero agli sgoccioli e per questo motivo le porte dell’Italia dovrebbero riaprirsi.

Inutile dire che il suo nome è destinato ad essere accostato a diverse squadre (in passato si è parlato anche del Brasile), ma il futuro di Ancelotti quasi certamente sarà in Italia e magari in una squadra che sicuramente gli ha permesso di togliersi molte soddisfazioni come il Milan. Inutile dire che le ultime prestazioni mettono in bilico, nonostante il rinnovo, la posizione di Pioli e gli stessi rossoneri potrebbero decidere di puntare sull’opzione romantica e cercare con lui di ritornare a vincere anche in Europa.

Per l’attuale allenatore del Real Madrid c’è anche un’altra opzione da non sottovalutare: quella della Roma. In passato più volte c’è stata questa opportunità, ma alla fine non si è mai arrivati all’accordo. Questa potrebbe essere la volta buona considerando anche che ormai il destino di Mourinho sembra essere lontano dalla Capitale.

Ultime Ancelotti: resta in piedi l’ipotesi Brasile

Milan e Roma le opzioni più probabili per Ancelotti nel 2023 in Serie A. Ma attenzione ad una pista molto importante come quella del Brasile. I contatti ci sono stati in passato e dalla Spagna confermano anche la disponibilità del tecnico italiano di sedersi ad un tavolo al termine della stagione per valutare questa opzione.

Una soluzione, quindi, da non escludere e che potrebbe prendere piede nelle prossime settimane. Una cosa per il momento è certa: Ancelotti sembra essere lontano dalla permanenza dal Real Madrid e i tifosi di Milan e Roma sognano in grande per la prossima stagione.