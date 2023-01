Sassuolo: esonero Dionisi, novità dalla Francia

Il campionato del Sassuolo non sta rispettando le attese e si parla molto di un possibile esonero di Dionisi. Dalla Francia arrivano novità importanti.

Dopo anni chiusi nella parte sinistra della classifica, il Sassuolo è ritornato in questa prima parte di stagione a trovarsi in piena lotta per la salvezza e diciamo che la società non è sicuramente contenta del rendimento.

Nelle ultime ore, inoltre, si è parlato molto anche di un possibile esonero di Dionisi proprio per il momento difficile del Sassuolo e proprio su questo argomento arriva una notizia dalla Francia. Novità che sembra chiarire molto il destino dell’ex Empoli oltre che naturalmente anche del club neroverde.

Sassuolo: esonero Dionisi, l’annuncio spiazza tutti

Dal sogno Europa a lotta per la salvezza. Il girone di andata per i neroverdi è stato davvero un brusco ritorno al passato e diciamo che, almeno per il momento, l’obiettivo di chiudere nelle prime dieci posizioni sembra essere messo da parte. Berardi e compagni hanno l’obbligo di uscire dalla zona a rischio perché la possibilità di trovarsi nelle ultime giornate a dover ottenere punti per la permanenza è alta.

Una situazione che potrebbe portare la società anche a cambiare guida tecnica per provare a trovare quella scossa che manca ormai da tempo. Anche se su questo tema le idee dei vertici neroverdi sembrano essere abbastanza confuse. Secondo quanto riferito da footmercato, il Sassuolo ha pensato di esonerare Dionisi, ma la presenza di un contratto in scadenza nel 2023 starebbe portando la dirigenza a confermarlo fino al termine della stagione.

Quindi, se non ci saranno novità dell’ultimo momento, toccherà all’ex Empoli cercare di sbrogliare il bandolo della matassa e portare l’Empoli alla salvezza il prima possibile. Naturalmente non è una decisione definitiva e molto dipenderà anche dai risultati che ci saranno nelle prossime giornate. Ma per il momento la strada intrapresa sembra essere quella di una conferma e non di un esonero.

Panchina Sassuolo: Bigica per il post Dionisi

Dalla Francia comunque parlano anche del sostituto di Alessio Dionisi in caso di decisione di esonero da parte del Sassuolo. Il nome in cima alla lista è quello di Bigica, allenatore della Primavera che sta facendo molto bene con i neroverdi.

Naturalmente potrebbe essere una decisione provvisoria in attesa della fine della stagione. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quale sarà la decisione che il club prenderà sul proprio tecnico. Per il momento, come detto in precedenza, la strada è quella della conferma, ma tutto può succedere e l’ultima parola spetterà al campo. Le prossime giornata in questo senso saranno decisive per il futuro del Sassuolo e anche di Dionisi.