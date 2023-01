Calciomercato: Faivre in Serie A, firma con una big

A sorpresa Romain Faivre in questa sessione di calciomercato potrebbe arrivare in una big di Serie A. Il Lione non chiude alla cessione.

Dall’aver sfiorato il nostro campionato in estate, ora per Romain Faivre potrebbero aprirsi le porte dell’Italia. Il calciatore, infatti, non si troverebbe più bene a Lione ed è pronto a chiedere la cessione per iniziare una nuova avventura dopo un periodo, come detto, non sicuramente felice.

Secondo quanto riferito da Blanc, citato da footmercato.com, Faivre ha espresso la sua volontà di partire nel minor tempo possibile e una big di Serie A è pronta a sfruttare immediatamente questa situazione di calciomercato per piazzare sicuramente un colpo importante. Ragionamenti in corso ed una situazione definitiva sarà presa solamente nelle prossime ore.

Mercato: arriva Faivre, ecco con chi firma

Faivre in Francia è considerato sicuramente uno dei talenti più importanti, ma per il momento non è riuscito a trovare il salto di qualità. Il trasferimento in estate al Lione doveva servire proprio a questo, ma le prestazioni non sono state all’altezza ed ora il giocatore, stando a quanto riferito dal suo tecnico, ha chiesto chiaramente una cessione per magari trovare una continuità e poter guardare con fiducia alla prossima stagione.

Non sarà semplice considerando la questione prezzo, ma una big sembra essere pronta ad affondare il colpo in questa sessione di calciomercato per portare Faivre in Serie A: stiamo parlando del Milan, squadra che lo ha già cercato senza fortuna in estate. De Ketelaere ha sicuramente non convinto ed ora i rossoneri potrebbero decidere di aprire al transalpino magari in prestito per poi riscattarlo al termine della stagione.

Si tratta di una ipotesi al vaglio di Maldini e Massara e molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore di intraprendere una avventura in Italia e del Lione di cedere il calciatore a cifre sicuramente diverse da quelle immagine. Il confronto è in corso e nei prossimi giorni sarà presa una decisione ufficiale da tutte le parti interessati.

Ultime Faivre: la Roma sfida il Milan?

Abbiamo parlato di un Milan fortemente interessato a Faivre per questa sessione di calciomercato, ma attenzione anche alla Roma che potrebbe avvicinare di più le richieste economiche del Lione.

Inutile dire che la partenza di Zaniolo costringerà i giallorossi ad intervenire sul mercato e il francese rappresenta sicuramente una grande occasione considerando le qualità ed un prezzo non molto alto considerando anche la volontà del diretto interessato di partire. Ragionamenti in corso e decisioni che saranno prese solamente a ridosso della chiusura della sessione visto che si tratta di un acquisto importante e di qualità.